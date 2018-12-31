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Ізраїль придбав українські радари "Кольчуга-М" для перехоплення сирійських С-300, - ЗМІ

Ізраїль отримав українську автоматизовану станцію пасивної радіотехнічної розвідки, ключовим завданням якої стане відстеження наземних і мобільних цілей
Україна поставила на озброєння Ізраїлю мобільну станцію радіотехнічної розвідки "Кольчуга-М".
Ізраїль придбав українські радари "Кольчуга-М" для перехоплення сирійських С-300, - ЗМІ Фото: Kerri-Jo Stewart

Так Ізраїль зможе контролювати переміщення іранських балістичних ракет в Сирії, а також відстежувати переміщення мобільних комплексів сирійських ППО С-300 "Фаворит", які наразі представляють найбільшу небезпеку для ізраїльських ВПС, повідомив сайт defence-blog.com з посиланням на публікацію ImportGenius.

Українська станція радіотехнічної розвідки "Кольчуга-М" значно перевершує навіть американські системи "AWACS", адже дальність виявлення повітряних цілей у неї становить 800 кілометрів, водночас, "AWACS" обмежується дальністю спостереження в 600 кілометрів.

Втім, підтвердження цієї інформації офіційними особами Ізраїлю або військовими немає. В березні 2018 року дійсно повідомлялося про те, що між Ізраїлем і Україною був укладений контракт на купівлю станції "Кольчуга", інформує "Уніан".

Також, "Укроборонпром" посів 81-е місце в рейтингу топ-100 найбільших продавців зброї.

 
 
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31 12 2018 12:44
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