Ізраїль припиняє мовлення телеканалу Al Jazeera на території країни

Уряд Ізраїлю ухвалив рішення відкликати акредитацію катарського телеканалу Al Jazeera.

Про це 6 серпня оголосив глава ізраїльського міністерства комунікацій Аюб Кара, пише Reuters.

Бюро каналу (як арабське, так і англійське) повинні припинити роботу на території Ізраїлю, а кабельні та супутникові мережі перестануть розповсюджувати сигнал Al Jazeera.

У своїй заяві Кара звинуватив Al Jazeera в підтримці терористичних організацій. За його словами, ізраїльські провайдери кабельного і супутникового телебачення погодилися прибрати канал зі своїх пакетів. При цьому для виконання деяких вимог рішення уряду буде потрібно прийняття спеціальних законів у парламенті. У зв'язку із цим неясно, коли розпорядження зможе набути сили.

Як пише Al Jazeera, на прес-конференцію, на якій Аюб Кара оголосив про рішення уряду, представників каналу не акредитували.

На каналі припускають, що рішення ізраїльської влади може бути пов'язано з тим, як Al Jazeera висвітлювала конфлікт навколо Храмової гори.

Нагадаємо, в липні 2017 троє ізраїльських арабів застрелили біля мечеті на Храмовій горі двох ізраїльських поліцейських. Нападники були вбиті, а мечеть – тимчасово закрита. Ізраїльська влада встановили на комплексі металодетектори, камери відеоспостереження та загородження.

У результаті протестів з боку мусульман металодетектори були прибрані, однак на Храмовій горі продовжилися масові зіткнення між ізраїльською поліцією і мусульманами. Під час одного з таких інцидентів постраждали більше 100 осіб.

Прем'єр-міністр Ізраїлю звинувачував Al Jazeera в підбурюванні до насильства проти ізраїльтян і погрожував закрити телеканал.