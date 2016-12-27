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Ізраїль припиняє співпрацю з Україною і ще 11 країнами, - ЗМІ

Прем'єр Біньямін Нетаньяху не зустрінеться з міністрами закордонних справ цих країн
Ізраїль припиняє співпрацю з посольствами 12 країн, які проголосували за резолюцію Радбезу ООН, засудивши поселення Ізраїлю на окупованих палестинських територіях, включаючи Східний Єрусалим.
Ізраїль припиняє співпрацю з Україною і ще 11 країнами, - ЗМІ Фото:politeka.net

Нагадаємо, що "за" резолюцію проголосували Британія, Франція, Росія, Китай, Японія, , Ангола, Єгипет, Уругвай, Іспанія, Сенегал, Нова Зеландія, а також Україна.

Ізраїльські чиновники кажуть, що прем'єр Біньямін Нетаньяху не зустрінеться з міністрами закордонних справ цих країн і їхні посли не будуть прийняті в МЗС Ізраїлю, -  повідомляє CNN.

Крім того, поїздки ізраїльських міністрів до цих країн також будуть обмежені. Проте посли Ізраїлю в цих країнах, як і раніше, зможуть продовжувати працювати.

Напередодні міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.

Нагадаємо, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.

Відзначимо, що цього року Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.

Раніше, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив генсека ООН Пан Гі Муна в заохоченні тероризму. У виступі на Радбезі ООН генсек засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинських радикалів.

 

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