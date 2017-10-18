Ізраїль пришвидшив процес депортації український нелегалів
При цьому громадян України швидше депортуватимуть у разі відмови.
Відповідне рішення набуло чинності з 17 жовтня, повідомляє ізраїльське російськомовне видання "Вести".
Влада Ізраілю вважає, що таке рішення істотно зменшить кількість українських нелегалів й поновить дружні стосунки під час перевірки в аеропорту Бен-Гуріон.
Раніше процедура надання притулку відбувалася від кількох місяців до кількох років. Після отриманих експертних оцінок Ізраїль визнав Україну безпечною. Відтак заяви розглядатимуться без перешкод й за пришвидшеним режимом.
Таке рішення є недійсним для громадян з зони АТО. Заяви громадян з «гарячих точок» розглядатимуться за старою процедурою й не гарантуватимуть надання статусу.
Крім того, у разі відмови в клопотанні громадяни України будуть примусово депортовані протягом семи днів.
Нагадаємо, Україна та Ізраїль завершили черговий раунд переговорів щодо зони вільної торгівлі.
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