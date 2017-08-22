ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що для України можуть скасувати плату за роумінг в Ізраїлі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль скасує плату за роумінг
Країни розпочали відповідні переговори
Фото: broider.ru
Україна та Ізраїль уже розпочали відповідні переговори про взаємне скасування роумінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Ми починаємо роботу. І домовилися рухатися у напрямку укладання, швидше за все, окремої угоди у сфері зняття бар'єрів з роумінгу", – сказав міністр.
За словами українського чиновника, це питання є важливим для обох сторін.
Нагадаємо, що 15 червня вступила в силу рішення про скасування плати за роумінг на території Євросоюзу.
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