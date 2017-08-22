Ізраїль скасує плату за роумінг

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що для України можуть скасувати плату за роумінг в Ізраїлі.

Україна та Ізраїль уже розпочали відповідні переговори про взаємне скасування роумінгу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ми починаємо роботу. І домовилися рухатися у напрямку укладання, швидше за все, окремої угоди у сфері зняття бар'єрів з роумінгу", – сказав міністр.

За словами українського чиновника, це питання є важливим для обох сторін.

Нагадаємо, що 15 червня вступила в силу рішення про скасування плати за роумінг на території Євросоюзу.