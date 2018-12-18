ПОЛІТИКА НОВИНИІзраїль сподівається, що Україна долучиться до процесу, який розпочали США, і перенесе своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль сподівається, що Україна перенесе своє посольство до Єрусалима
У жовтні цього року в українському парламенті був зареєстрований проект постанови Верховної Ради про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і перенесення посольства України в це місто
Фото: politeka.net
Про це, відповідаючи 18 грудня на запитання "Радіо Свобода", заявив посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон.
"Ви питаєте, чи порушуємо ми (Ізраїль – ред.) це питання перед українською владою, і я відповім: так. Це питання ми адресуємо при спілкуванні з представниками влади різних рівнів", – наголосив Ліон.
Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва. Рішення Вашингтона викликало масові протести палестинців і засудження по всьому світу.
Додамо, що Австралія також визнала Західний Єрусалим столицею Ізраїлю, але посольство поки не переносить.
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