Ізраїль сподівається, що Україна перенесе своє посольство до Єрусалима

У жовтні цього року в українському парламенті був зареєстрований проект постанови Верховної Ради про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю і перенесення посольства України в це місто

Ізраїль сподівається, що Україна долучиться до процесу, який розпочали США, і перенесе своє посольство з Тель-Авіва до Єрусалима.

Про це, відповідаючи 18 грудня на запитання "Радіо Свобода", заявив посол Держави Ізраїль в Україні Джоель Ліон.

"Ви питаєте, чи порушуємо ми (Ізраїль – ред.) це питання перед українською владою, і я відповім: так. Це питання ми адресуємо при спілкуванні з представниками влади різних рівнів", – наголосив Ліон.

Нагадаємо, у Єрусалимі 14 травня офіційно відкрили посольство США, яке за рішенням президента Сполучених Штатів було перенесене з Тель-Авіва. Рішення Вашингтона викликало масові протести палестинців і засудження по всьому світу.

Додамо, що Австралія також визнала Західний Єрусалим столицею Ізраїлю, але посольство поки не переносить.