Ізраїль став частіше відмовляти у в’їзді українцям

Попри рішення Верховного суду Ізраїлю щодо скасування квот, українським громадянам стали частіше відмовляти у в’їзді.

Про це повідомляє місцеве видання Haaretz.

"Попри рішення Верховного суду, кількість українців, яким відмовляють у в’їзді до Ізраїлю, зросла. Постанова, згідно з якою скасування віз для українців дозволяє їм залишатися в Ізраїлі протягом трьох місяців без отримання дозволу перед прибуттям, також поширюється на інших осіб, які відвідують свої країни через військовий конфлікт", – зазначає видання.

Журналісти наголошують, що раніше не впускали в країну українців, яким було відмовлено у дозволі онлайн, а сьогодні будь-який громадянин України може приземлитися в Ізраїлі, але йому можуть відмовити у в’їзді в аеропорту.

"Якщо раніше в аеропорту допитували лише громадян України, яких сприймали як "підозрюваних", то тепер допит проходить будь-який громадянин України без винятку", – цитує видання посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

Через це, за словами посла, кілька тижнів тому Україна направила лист протесту до МЗС.

"У нас війна, тому ми використовуємо принцип взаємності", – сказав Корнійчук, маючи на увазі домовленості між країнами. "Але ми вважаємо це недружнім кроком Ізраїлю".

За перші п’ять місяців вторгнення росії в Україну 350 українцям було відмовлено у в’їзді з 26 747, які прибули до Ізраїлю (1,3%). Однак після рішення суду відсотковий показник відмов вже досягнув 2,77%. Загалом з початку російської агресії проти України до Ізраїлю прибуло 59,2 тис. українців, з яких 1,250 не пустили. З числа українців, які прибули до Ізраїлю, 23 986 вже залишили країну.

Рішення Верховного суду, винесене в липні, відхилило план МВС країни, згідно з яким українські громадяни повинні були подати запит на в’їзд до Ізраїлю перед тим, як вони прибудуть, через попередні квоти.

За даними Управління з питань народонаселення, більшість відмов у в’їзді українцям пов’язані з побоюванням, що вони є трудовими мігрантами.

Раніше повідомлялось, що Болгарія продовжила програму з розселення українських біженців.