Ізраїль відмовився розслідувати зіткнення у секторі Гази

Розібратися в тому, що сталося в секторі Гази раніше зажадали в ООН та ЄС

Ізраїль не буде проводити незалежне розслідування зіткнень між палестинськими демонстрантами і ізраїльськими військовослужбовцями у секторі Гази

Сектор Гази, Газа, 7 серпня 2014 року. Палестинці розбирають завали зруйнованого під час ракетних ударів будинку. Фото: АFР

Про це заявив ізраїльський міністр оборони Авігдор Ліберман, передає DW.

"Ніякої комісії з розслідування не буде", - повідомив він, додавши, що планів співпрацювати з подібними структурами у нього також немає.

Розібратися в тому, що сталося в секторі Гази раніше зажадали генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав Ізраїль "країною терору" і закликав Нетаньяху відмовитися від політики тиску на палестинців.

Нагадаємо, 30 березня почалися зіткнення між ізраїльськими військовими і палестинцями на кордоні сектора Газа та Ізраїлю. Ситуація загострилася після того, як там відбулася акція протесту. Палестинці зібралися поблизу ізраїльського кордону і почали кидати каміння і коктейлі Молотова в сторону військових. Силовики спробували придушити заворушення. Жертвами конфлікту, за останніми даними Організації визволення Палестини, стали 17 "мирних демонстрантів" - палестинців. Ще 70 осіб, за словами неназваного лікаря, який розмовляв з Reuters, отримали поранення.

Президент Палестини Махмуд Аббас 1 квітня в зв'язку з цим доручив палестинському представництву в ООН вимагати скликати екстрене засідання Радбезу.