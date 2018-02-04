Ізраїль відмовився розслідувати зіткнення у секторі Гази
Про це заявив ізраїльський міністр оборони Авігдор Ліберман, передає DW.
"Ніякої комісії з розслідування не буде", - повідомив він, додавши, що планів співпрацювати з подібними структурами у нього також немає.
Розібратися в тому, що сталося в секторі Гази раніше зажадали генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш і верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав Ізраїль "країною терору" і закликав Нетаньяху відмовитися від політики тиску на палестинців.
Нагадаємо, 30 березня почалися зіткнення між ізраїльськими військовими і палестинцями на кордоні сектора Газа та Ізраїлю. Ситуація загострилася після того, як там відбулася акція протесту. Палестинці зібралися поблизу ізраїльського кордону і почали кидати каміння і коктейлі Молотова в сторону військових. Силовики спробували придушити заворушення. Жертвами конфлікту, за останніми даними Організації визволення Палестини, стали 17 "мирних демонстрантів" - палестинців. Ще 70 осіб, за словами неназваного лікаря, який розмовляв з Reuters, отримали поранення.
Президент Палестини Махмуд Аббас 1 квітня в зв'язку з цим доручив палестинському представництву в ООН вимагати скликати екстрене засідання Радбезу.
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