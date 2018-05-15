Ізраїль видворив консула Туреччини в Єрусалимі

Рішення прийняте через декілька годин після того як до МЗС Туреччини викликали посла Ізраїлю

Ізраїль вирішив видворити консула Туреччини у Єрусалимі на невизначений термін.

Рішення видворити консула було прийняте через декілька годин після того як до МЗС Туреччини викликали посла Ізраїлю, якому на деякий час рекомендували залишити країну, повідомляє Haaretz.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган назвав Ізраїль державою апартеїду.

Раніше турецький уряд оголосив триденний траур на знак солідарності з Палестиною, щоб вшанувати пам'ять загиблих у сутичках на адміністративному кордоні сектора Газа. Крім того, турецький уряд відкликав послів в Тель-Авіві та Вашингтоні для консультацій.

Нагадаємо, що кількість загиблих палестинців під час масових заворушень в секторі Газа збільшилася до 52, більше 1800 осіб отримали поранення і травми.