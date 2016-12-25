Ізраїль вимагає від України пояснення підтримки антиізраїльської резолюції в ООН

Крім посла України, викликані посли та інших країн, що підтримали резолюцію

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху (він же є міністром закордонних справ країни – ред.) розпорядився викликати послів низки країн на бесіду, де в жорсткій формі від них вимагатимуть пояснень з приводу голосування в РБ ООН.

Мова йде про послів країн, з якими у Ізраїлю існують дипломатичні відносини: Китаю, Франції, Росії, США, Єгипту, Японії, Нової Зеландії, України та Уругваю, - повідомляє "Дев'ятий канал".

Видання відзначає, що сьогодні вранці представники МЗС Ізраїлю вже розмовляли на цю тему з послом Великобританії.

Зустрічі з послами інших країн повинні пройти сьогодні.

Вчора Радбез ООН прийняв резолюцію, в якій говориться, що створення Ізраїлем поселень на окупованій палестинській території "не має юридичної сили і є кричущим порушенням міжнародного права". За резолюцію проголосували Україна, Росія, Франція, Британія, Іспанія, Нова Зеландія, Японія, Малайзія, Сенегал, Уругвай, Венесуела, Ангола і Єгипет. Єдиним утримався членом Радбезу були США.

Авторами документа є Малайзія, Нова Зеландія, Сенегал і Венесуела.

Обраний президент США Дональд Трамп відреагував на резолюцію РБ ООН повідомленням, що після його інавгурації 20 січня "все там буде по-іншому".

Ізраїль вже відкликав послів з Сенегалу і Нової Зеландиии, призупинив надання допомоги Сенегалу, призупинив фінансування низки програм ООН і скасував візит прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, що українська делегація в Раді Безпеки ООН проголосувала “за” Резолюцію з вимогою до Ізраїлю "негайно і повністю припинити будівництво єврейських поселень на окупованих палестинських територіях, включаючи Східний Єрусалим". Зокрема, у цьому документі наголошується, що політика Ізраїлю із будівництва поселень на Західному березі річки Йордан та будівництва у Східному Єрусалимі є порушенням міжнародного права та становить перепону для ізраїльсько-палестинського врегулювання.

Координатор Руху "Справедливість", дипломат Маркіян Лубківський розкритикував голосування української делегації за резолюцію Ради Безпеки ООН щодо припинення будівництва єврейських поселень на палестинських територіях і спрогнозував погіршення двосторонніх відносин з Ізраїлем.