ПОЛІТИКА НОВИНИІзраїль успішно випробував передову систему протиракетної оборони "Стріла-3", здатну протистояти загрозам балістичних ракет за межами атмосфери.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль випробував нову систему ПРО
"Успішне випробування перехоплювача "Стріла-3" стало важливою віхою в здатності Ізраїлю захистити себе"
Фото: segodnya.co.il
Про це заявили в міністерстві оборони Ізраїлю, повідомляє "Укрінформ".
"Успішне випробування перехоплювача "Стріла-3" стало важливою віхою в здатності Ізраїлю захистити себе від сьогоденних і майбутніх загроз у регіоні", - йдеться в заяві відомства.
"Стріла-3" є частиною багаторівневої системи, яку Ізраїль розробляє для захисту як від ракет ближнього і середнього радіусу дії, випущених з Сектору Гази і Лівану, так і від іранських ракет великої дальності.
Нагадаємо, що Україна та Ізраїль 21 січня підписали угоду про зону вільної торгівлі, повідомив президент Петро Порошенко.
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22 01 2019 23:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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