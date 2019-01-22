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Ізраїль випробував нову систему ПРО

"Успішне випробування перехоплювача "Стріла-3" стало важливою віхою в здатності Ізраїлю захистити себе"
Ізраїль успішно випробував передову систему протиракетної оборони "Стріла-3", здатну протистояти загрозам балістичних ракет за межами атмосфери.
Ізраїль випробував нову систему ПРО Фото: segodnya.co.il

Про це заявили в міністерстві оборони Ізраїлю, повідомляє "Укрінформ".

"Успішне випробування перехоплювача "Стріла-3" стало важливою віхою в здатності Ізраїлю захистити себе від сьогоденних і майбутніх загроз у регіоні", - йдеться в заяві відомства.

"Стріла-3" є частиною багаторівневої системи, яку Ізраїль розробляє для захисту як від ракет ближнього і середнього радіусу дії, випущених з Сектору Гази і Лівану, так і від іранських ракет великої дальності.

Нагадаємо, що Україна та Ізраїль 21 січня підписали угоду про зону вільної торгівлі, повідомив президент Петро Порошенко.

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22 01 2019 23:59
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