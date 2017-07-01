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Ізраїль вирішив скоротити внесок в ООН на $6 мільйонів

Країна щороку сплачує в бюджет ООН приблизно $40 мільйонів
МЗС Ізраїлю підтвердило 7 січня, що країна скоротить у 2017 році свій внесок до ООН приблизно на $6 мільйонів.
Ізраїль вирішив скоротити внесок в ООН на $6 мільйонів Фото: globalaffairspress.com

Такою є анонсована раніше реакція Ізраїлю на ухвалену в грудні резолюцію Ради Безпеки ООН, яка вимагає припинити будівництво поселень на палестинських територіях, повідомляє "Німецька хвиля".

Про рішення суттєво скоротити внесок написав також у Twitter ізраїльський посол при ООН Денні Данон.

7 січня це підтвердив речник МЗС Ізраїлю.

"Держава Ізраїль прийняла рішення скоротити значну частину нашого щорічного внеску, а саме 6 мільйонів доларів", - заявив речник МЗС Ізраїля.

Згідно з ізраїльськими медіа, країна щороку сплачує в бюджет ООН приблизно 40 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.

Цього року Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.

Раніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив генсека ООН Пан Гі Муна в заохоченні тероризму. У виступі на Радбезі ООН генсек засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинських радикалів.

Також міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.

Варто відзначити, що Муніципалітет Єрусалима має намір розпочати нове будівництво на спірних територіях у Східному Єрусалимі, всупереч резолюції Ради Безпеки ООН.

 

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