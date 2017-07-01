Ізраїль вирішив скоротити внесок в ООН на $6 мільйонів

Країна щороку сплачує в бюджет ООН приблизно $40 мільйонів

МЗС Ізраїлю підтвердило 7 січня, що країна скоротить у 2017 році свій внесок до ООН приблизно на $6 мільйонів.

Такою є анонсована раніше реакція Ізраїлю на ухвалену в грудні резолюцію Ради Безпеки ООН, яка вимагає припинити будівництво поселень на палестинських територіях, повідомляє "Німецька хвиля".

Про рішення суттєво скоротити внесок написав також у Twitter ізраїльський посол при ООН Денні Данон.

7 січня це підтвердив речник МЗС Ізраїлю.

"Держава Ізраїль прийняла рішення скоротити значну частину нашого щорічного внеску, а саме 6 мільйонів доларів", - заявив речник МЗС Ізраїля.

Згідно з ізраїльськими медіа, країна щороку сплачує в бюджет ООН приблизно 40 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.