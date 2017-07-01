Ізраїль вирішив скоротити внесок в ООН на $6 мільйонів
Такою є анонсована раніше реакція Ізраїлю на ухвалену в грудні резолюцію Ради Безпеки ООН, яка вимагає припинити будівництво поселень на палестинських територіях, повідомляє "Німецька хвиля".
Про рішення суттєво скоротити внесок написав також у Twitter ізраїльський посол при ООН Денні Данон.
7 січня це підтвердив речник МЗС Ізраїлю.
"Держава Ізраїль прийняла рішення скоротити значну частину нашого щорічного внеску, а саме 6 мільйонів доларів", - заявив речник МЗС Ізраїля.
Згідно з ізраїльськими медіа, країна щороку сплачує в бюджет ООН приблизно 40 мільйонів доларів.
Нагадаємо, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.
Цього року Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.
Раніше прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив генсека ООН Пан Гі Муна в заохоченні тероризму. У виступі на Радбезі ООН генсек засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинських радикалів.
Також міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.
Варто відзначити, що Муніципалітет Єрусалима має намір розпочати нове будівництво на спірних територіях у Східному Єрусалимі, всупереч резолюції Ради Безпеки ООН.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: