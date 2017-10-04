Ізраїль закрив кордон з Єгиптом через загрозу терактів

Міноборони Ізраїлю заявило про обстріл своєї території з боку Єгипту

Влада Ізраїлю закрила перехід Таба на кордоні з Єгиптом і закликала своїх співгромадян покинути Синайський півострів в зв'язку із загрозою нових терактів.

За даними агенства, міністр транспорту і розвідки Ісраель Кац заявив, що його відомство отримало інформацію про можливі теракти, - повідомляє агентство Associated Press.

При цьому, перехід як і раніше відкритий для тих ізраїльтян, які планують повернутися з Єгипту.

Міністерство оборони Ізраїлю заявило про обстріл з Синайського півострова (Єгипет) території регіональної ради Ешколь. Зокрема, про це йдеться в повідомленні відомства в Twitter.

"Снаряд був випущений з Синайського півострова і впав на території регіональної ради Ешколь. Інформації про постраждалих не надходило", - зазначили в Міноборони країни.