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Ізраїль закрив кордон з Єгиптом через загрозу терактів

Міноборони Ізраїлю заявило про обстріл своєї території з боку Єгипту
Влада Ізраїлю закрила перехід Таба на кордоні з Єгиптом і закликала своїх співгромадян покинути Синайський півострів в зв'язку із загрозою нових терактів.
Ізраїль закрив кордон з Єгиптом через загрозу терактів Фото:apnews.com

За даними агенства, міністр транспорту і розвідки Ісраель Кац заявив, що його відомство отримало інформацію про можливі теракти, - повідомляє агентство Associated Press.

При цьому, перехід як і раніше відкритий для тих ізраїльтян, які планують повернутися з Єгипту.

Міністерство оборони Ізраїлю заявило про обстріл з Синайського півострова (Єгипет) території регіональної ради Ешколь. Зокрема, про це йдеться в повідомленні відомства в Twitter.

"Снаряд був випущений з Синайського півострова і впав на території регіональної ради Ешколь. Інформації про постраждалих не надходило", - зазначили в Міноборони країни.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, снаряд потрапив в теплицю для вирощування помідорів в пустелі Негев.

Примітно, сьогодні Ізраїль закрив сухопутний кордон з Єгиптом для виїзду своїх громадян, оголосивши про загрозу терактів проти туристів на Синайському півострові. Ізраїльтяни можуть повернутися через Табу назад у свою країну, але дорога в Єгипет для них буде закрита до закінчення великодніх канікул.

Зазначимо, президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі оголосив надзвичайний стан у країні на три місяці.

Нагадаємо, перший вибух прогримів у коптській церкві Святого Георгія в місті Танта в дельті Нілу, що за 130 км на південний схід від Александрії. За деякий час стався другий вибух: пристрій спрацював в храмі Св. Марка у самій Александрії.

Бойовики ІДІЛу взяли на себе відповідальність за напади на церкви в Єгипті.

Під час проповіді у Ватикані Папа Римський Франциск засудив вибухи, що сталися в Єгипті.

Українців серед постраждалих в результаті вибухів у церквах в Єгипті немає.

 

 

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