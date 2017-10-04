Ізраїль закрив кордон з Єгиптом через загрозу терактів
За даними агенства, міністр транспорту і розвідки Ісраель Кац заявив, що його відомство отримало інформацію про можливі теракти, - повідомляє агентство Associated Press.
При цьому, перехід як і раніше відкритий для тих ізраїльтян, які планують повернутися з Єгипту.
Міністерство оборони Ізраїлю заявило про обстріл з Синайського півострова (Єгипет) території регіональної ради Ешколь. Зокрема, про це йдеться в повідомленні відомства в Twitter.
"Снаряд був випущений з Синайського півострова і впав на території регіональної ради Ешколь. Інформації про постраждалих не надходило", - зазначили в Міноборони країни.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, снаряд потрапив в теплицю для вирощування помідорів в пустелі Негев.
Примітно, сьогодні Ізраїль закрив сухопутний кордон з Єгиптом для виїзду своїх громадян, оголосивши про загрозу терактів проти туристів на Синайському півострові. Ізраїльтяни можуть повернутися через Табу назад у свою країну, але дорога в Єгипет для них буде закрита до закінчення великодніх канікул.
Зазначимо, президент Єгипту Абдель Фаттах аль-Сісі оголосив надзвичайний стан у країні на три місяці.
Нагадаємо, перший вибух прогримів у коптській церкві Святого Георгія в місті Танта в дельті Нілу, що за 130 км на південний схід від Александрії. За деякий час стався другий вибух: пристрій спрацював в храмі Св. Марка у самій Александрії.
Бойовики ІДІЛу взяли на себе відповідальність за напади на церкви в Єгипті.
Під час проповіді у Ватикані Папа Римський Франциск засудив вибухи, що сталися в Єгипті.
Українців серед постраждалих в результаті вибухів у церквах в Єгипті немає.
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