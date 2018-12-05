ПОЛІТИКА НОВИНИУряд Ізраїлю вирішив закрити контрольно-пропускний пункт "Керем-Шалом" на кордоні з Сектором Гази.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль закрив пропускний пункт на кордоні з Сектором Гази
КПП не працюватиме, поки його не відновлять
Фото: lawfareblog.com
Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю.
"КПП залишиться зачиненим, доки пошкодження, завдані внаслідок заворушень, не будуть ліквідовані, знову об'єкт відкриється після оцінки ситуації", – повідомляють представники збройних сил.
У Міноборони підкреслили, що Ізраїль продовжує забезпечувати доставку продовольства, палива і гуманітарних товарів жителям Гази, а також запобігати діям ХАМАСу.
Пункт пропуску "Керем-Шалом" був пошкоджений внаслідок сутичок між палестинцями та ізраїльськими військовослужбовцями 11 травня. Тоді під час зіткнень загинув один палестинець, ще 49 дістали поранення.
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