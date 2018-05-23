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Ізраїль завдав авіаудару по об'єктах ХАМАС у секторі Гази

Удари були нанесені у відповідь на прорив через кордон групи палестинців, які підпалили армійський пост
Проти ночі 23 травня військово-повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по двох військово-морських цілях та об'єкту підземної інфраструктури ХАМАС у секторі Гази.
Ізраїль завдав авіаудару по об Сектор Гази, 27 серпня 2014 року. У районі Шеджайя у місті Газа палають будинки, зруйновані внаслідок ракетного обстрілу армією Ізраїлю. Фото: AFP

Ударів завдали у відповідь на прорив через кордон групи палестинців, які підпалили військовий пост, - йдеться у Twitter прес-служби ізраїльської армії.

Також авіаудари стали відповіддю на спроби палестинців використовувати безпілотники для на ізраїльській території.

14 травня в Єрусалимі відкрили посольство США.

Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі переконана, що насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не перенесення посольства США до Єрусалима.

 
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23 05 2018 09:35
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