Ізраїль завдав у відповідь ракетні удари по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази
Цілями були десять об'єктів ХАМАС, два з них використовуються для виробництва і зберігання боєприпасів, зазначили в прес-службі ізраїльської армії (ЦАХАЛ) у Twitter.
Увечері 2 червня у населених пунктах на кордоні Ізраїлю з сектором Газа спрацювала сирена, що попереджає про ракетно-мінометний обстріл. Через деякий час система протиракетної оборони Ізраїлю "Залізний купол" перехопила одну ракету, запущену з території Палестини. Друга, ймовірно, впала на території сектора Газа.
Протистояння між Ізраїлем і ХАМАС загострилося перенесення в Єрусалим посольства США. 14 травня в результаті зіткнень з ізраїльськими військовими в секторі Газу загинули 50 членів палестинського угруповання.
Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення.
Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі переконана, що насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не перенесення посольства США до Єрусалима.
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