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Ізраїль завдав у відповідь ракетні удари по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази

Метою військово-повітряних сил Ізраїлю в секторі Газа були військові об'єкти радикального палестинського угруповання ХАМАС.
Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали відповідні ракетні удари по військових об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС в районі сектора Газа.
Ізраїль завдав у відповідь ракетні удари по об Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР

Цілями були десять об'єктів ХАМАС, два з них використовуються для виробництва і зберігання боєприпасів, зазначили в прес-службі ізраїльської армії (ЦАХАЛ) у Twitter.

Увечері 2 червня у населених пунктах на кордоні Ізраїлю з сектором Газа спрацювала сирена, що попереджає про ракетно-мінометний обстріл. Через деякий час система протиракетної оборони Ізраїлю "Залізний купол" перехопила одну ракету, запущену з території Палестини. Друга, ймовірно, впала на території сектора Газа.

Протистояння між Ізраїлем і ХАМАС загострилося  перенесення в Єрусалим посольства США. 14 травня в результаті зіткнень з ізраїльськими військовими в секторі Газу загинули 50 членів палестинського угруповання.

Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі переконана, що насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не перенесення посольства США до Єрусалима.

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03 06 2018 10:40
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