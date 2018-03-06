Ізраїль завдав у відповідь ракетні удари по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази

Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали відповідні ракетні удари по військових об'єктах радикального палестинського руху ХАМАС в районі сектора Газа.

Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР

Цілями були десять об'єктів ХАМАС, два з них використовуються для виробництва і зберігання боєприпасів, зазначили в прес-службі ізраїльської армії (ЦАХАЛ) у Twitter.

Увечері 2 червня у населених пунктах на кордоні Ізраїлю з сектором Газа спрацювала сирена, що попереджає про ракетно-мінометний обстріл. Через деякий час система протиракетної оборони Ізраїлю "Залізний купол" перехопила одну ракету, запущену з території Палестини. Друга, ймовірно, впала на території сектора Газа.

Протистояння між Ізраїлем і ХАМАС загострилося перенесення в Єрусалим посольства США. 14 травня в результаті зіткнень з ізраїльськими військовими в секторі Газу загинули 50 членів палестинського угруповання.

Нагадаємо, під час сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками й військовими загинули десятки палестинців, тисячі інших отримали поранення.

Постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі переконана, що насильство в секторі Гази спровокував ХАМАС, а не перенесення посольства США до Єрусалима.