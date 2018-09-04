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Ізраїль завдав удару по об'єкту ХАМАСу в секторі Гази

Армія Ізраїлю атакувала об'єкт у відповідь на спробу членів ХАМАСу перетнути кордон і закласти вибухівку
Ізраїльські військові у понеділок завдали удару по військовому об'єкту ХАМАСу у секторі Гази у відповідь на спробу проникнення групи палестинців з приморського анклаву на територію єврейської держави в неділю.
Ізраїль завдав удару по об Фото: globalaffairspress.com

"9 квітня армія завдала удар по цілі, яка належить терористичній організації ХАМАС, у північній частині сектора Гази. Атака була проведена у відповідь на спробу проникнення терористичної групи та розміщення саморобного вибухового пристрою у неділю, 8 квітня", - повідомляє прес-служба ізраїльської армії.

Військові Ізраїлю розповіли, що армія завдала удар по терористичній цілі на території військового об'єкту ХАМАСу.

"Армія оборони Ізраїлю з усією серйозністю ставиться до спроб терористичної організації ХАМАС перетворити периметр кордону на зону бойових дій", - додали в командуванні армії Ізраїлю.

Нагадаємо, 30 березня палестинці на кордоні з Ізраїлем у районі сектора Гази провели акцію "Великий марш повернення". Вони вимагають повернення палестинських біженців на територію єврейської держави.

У подальшому відбулися масові сутички між палестинцями та армією Ізраїлю, внаслідок яких загинуло щонайменше 17 людей, ще понад 1700 дістали поранення.

Ізраїль заявив, що стрілянина велася по бойовиках угруповання ХАМАС. У Раді безпеки ООН закликали уникнути подальшої ескалації насильства в секторі Гази.

"Сила повинна використовуватися тільки в крайньому випадку, а випадки загибелі людей повинні бути розслідувані", – сказав помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Тайє-Брук Зерихун.

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09 04 2018 10:59
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