Ізраїль завдав удару по об'єкту ХАМАСу в секторі Гази
"9 квітня армія завдала удар по цілі, яка належить терористичній організації ХАМАС, у північній частині сектора Гази. Атака була проведена у відповідь на спробу проникнення терористичної групи та розміщення саморобного вибухового пристрою у неділю, 8 квітня", - повідомляє прес-служба ізраїльської армії.
Військові Ізраїлю розповіли, що армія завдала удар по терористичній цілі на території військового об'єкту ХАМАСу.
"Армія оборони Ізраїлю з усією серйозністю ставиться до спроб терористичної організації ХАМАС перетворити периметр кордону на зону бойових дій", - додали в командуванні армії Ізраїлю.
Нагадаємо, 30 березня палестинці на кордоні з Ізраїлем у районі сектора Гази провели акцію "Великий марш повернення". Вони вимагають повернення палестинських біженців на територію єврейської держави.
У подальшому відбулися масові сутички між палестинцями та армією Ізраїлю, внаслідок яких загинуло щонайменше 17 людей, ще понад 1700 дістали поранення.
Ізраїль заявив, що стрілянина велася по бойовиках угруповання ХАМАС. У Раді безпеки ООН закликали уникнути подальшої ескалації насильства в секторі Гази.
"Сила повинна використовуватися тільки в крайньому випадку, а випадки загибелі людей повинні бути розслідувані", – сказав помічник генерального секретаря ООН з політичних питань Тайє-Брук Зерихун.
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