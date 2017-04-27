Ізраїль завдав удару по складах зі зброєю біля аеропорту Дамаска
Комплекс поруч з аеропортом Дамаска використовували іранські сили, які постачали боєприпаси та іншу допомогу через повітряний коридор між сирійською столицею і Тегераном.
За попередніми даними, в районі аеропорту було завдано не менше п'яти ударів, повідомляє Reuters із посиланням на високопоставлені джерела повстанців, що діють на території Дамаску.
Після ударів сталися сильні вибухи і почалася пожежа. Наразі точно невідомо, чи був це ракетний удар або ж діяли військові літаки.
URGENT: Footage emerged of burning fuel or gas at Damascus International Airport, with some reports pointing to a possible Israeli airstrike pic.twitter.com/nhJhJfffrk— Press TV (@PressTV) 27 квітня 2017 р.
Ліванcький телеканал "Аль-Манар", пов'язаний з угрупованням "Хезболла", яке є союзником Башара Асада, повідомив, що вибух стався через авіаудар літаків Ізраїлю.
Також повідомляється, що в результаті вибуху було завдано лише матеріальних збитків, людських жертв немає.
Пізніше агентство Reuters також повідомило, що удару завдала ізраїльська армія і він був нанесений по складу з озброєнням, який крім іранців використовує і "Хезболла".
Нагадаємо, що ізраїльські військові завдали удару по військовому табору проурядових сил Сирії поблизу Голанських висот.
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