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Ізраїль збив літак ВПС Сирії

Армія Ізраїлю заявляє про знищення літака ВПС Сирії
Армія оборони Ізраїлю збила літак ВПС Сирії, який на два кілометра заглибився на ізраїлську територію.
Ізраїль збив літак ВПС Сирії Фото: flightglobal

По сирійському літаку було випущено дві ракети,  повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

 

Нагадаємо, представниця США при Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі під час засідання Ради безпеки ООН заявила, що сирійські урядові війська застосовували хімічну зброю щонайменше 50 разів під час збройного конфлікту в країні, який триває від 2011 року.

 

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24 07 2018 14:40
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