НОВИНИАрмія оборони Ізраїлю збила літак ВПС Сирії, який на два кілометра заглибився на ізраїлську територію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїль збив літак ВПС Сирії
Армія Ізраїлю заявляє про знищення літака ВПС Сирії
Фото: flightglobal
По сирійському літаку було випущено дві ракети, повідомляє прес-служба Армії оборони Ізраїлю в Twitter.
2 טילי פטריוט שוגרו לעבר מטוס קרב סורי מסוג "סוחוי".— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 24 липня 2018 р.
המטוס היה במעקב, חדר כשני ק״מ לשטח ישראל ויורט.
החל משעות הבוקר ישנה עלייה במאפייני הלחימה הפנימיים בסוריה ובתוך כך פעילות גוברת של כוחות אוויר סורים.
אנו נמצאים בערנות ומוכנות גבוהים ונמשיך לפעול כנגד הפרות של הסכמי 74.
Нагадаємо, представниця США при Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі під час засідання Ради безпеки ООН заявила, що сирійські урядові війська застосовували хімічну зброю щонайменше 50 разів під час збройного конфлікту в країні, який триває від 2011 року.
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24 07 2018 14:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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