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Ізраїль знищив тунель з боку Сектора Газа: загинуло п'ятеро людей

Військові Ізраїлю знищили тунель з боку Гази
ВПС армії оборони Ізраїлю в понеділок завдали удар по тунелю, який веде із сектора Газа на ізраїльську територію.
Ізраїль знищив тунель з боку Сектора Газа: загинуло п Фото: tahrirnews.com

Про це повідомляє ізраїльська газета Haaretz.

Представники армії оборони Ізраїлю заявили, що будівництво цього тунелю є "грубим порушенням суверенітету, яке вимагало військової відповіді".

Палестинські джерела видання підтвердили факт атаки, зазначивши про велику кількість зниклих безвісті.

На цей момент відомо, що внаслідок атаки загинуло п'ятеро палестинців, ще п'ять осіб постраждали.

Додамо, що з кінця 2015 року в Ізраїлі зафіксований сплеск нападів на ізраїльтян з боку палестинців і ізраїльських арабів. Усього за два роки в результаті таких нападів загинули 42 ізраїльтянина. За цей же час було вбито більш ніж 240 палестинців. За даними ізраїльської влади, в більшості випадків йдеться про учасників нападів на ізраїльтян. Обидві сторони конфлікту звинувачують в ескалації насильства одна одну.

Нагадаємо, що в Ізраїлі, у центрі Тель-Авіва затримали палестинця, який ножем поранив чотирьох людей.

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30 10 2017 23:41
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