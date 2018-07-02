Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ізраїль зробив перший крок до визнання українського Голодомору геноцидом

У пояснювальній записці до закону стверджується, що Голодомор був спланований "радянською владою"
Ізраїль готується визнати Голодомор актом геноциду проти українського народу і встановити 6 грудня офіційним днем ​​пам'яті його жертв.
Ізраїль зробив перший крок до визнання українського Голодомору геноцидом Фото: Галина Грицишин

Законопроект про це в середу, 7 лютого, вніс на розгляд Кнесету депутат з партії прем'єра Беньяміна Нетаньяху Акрам Хасон, передає NEWSru.co.il.

У пояснювальній записці до закону стверджується, що Голодомор був спланований "радянською владою, щоб нанести удар по українській нації і українській національній ідентичності".

В офісі Хасона додали, що ідея законопроекту виникла у нього після робочої поїздки в Україну в грудні 2017 року.

"Депутат Хасон відвідав музей Голодомору і залишився під глибоким враженням, і це спонукало його ініціювати цей закон", - розповіли в його прес-службі.

Ізраїльське видання уточнює, що вже 24 країни визнали Голодомор 1932-33 років в Україні актом геноциду радянської влади.

Нагадаємо, 29 листопада Сенат Австралії прийняв заяву про голодомор 1933 року. У документі підтверджується, що в результаті дій сталінського режиму в цей період від голоду померло близько 7 млн українців.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко пропонує ухвалити закон про відповідальності за невизнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 02 2018 22:18
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

Ціна дитинства. Як зміниться відповідальність за несплату аліментів, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.