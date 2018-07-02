Ізраїль зробив перший крок до визнання українського Голодомору геноцидом
Законопроект про це в середу, 7 лютого, вніс на розгляд Кнесету депутат з партії прем'єра Беньяміна Нетаньяху Акрам Хасон, передає NEWSru.co.il.
У пояснювальній записці до закону стверджується, що Голодомор був спланований "радянською владою, щоб нанести удар по українській нації і українській національній ідентичності".
В офісі Хасона додали, що ідея законопроекту виникла у нього після робочої поїздки в Україну в грудні 2017 року.
"Депутат Хасон відвідав музей Голодомору і залишився під глибоким враженням, і це спонукало його ініціювати цей закон", - розповіли в його прес-службі.
Ізраїльське видання уточнює, що вже 24 країни визнали Голодомор 1932-33 років в Україні актом геноциду радянської влади.
Нагадаємо, 29 листопада Сенат Австралії прийняв заяву про голодомор 1933 року. У документі підтверджується, що в результаті дій сталінського режиму в цей період від голоду померло близько 7 млн українців.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко пропонує ухвалити закон про відповідальності за невизнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.
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