Ізраїль зробив перший крок до визнання українського Голодомору геноцидом

У пояснювальній записці до закону стверджується, що Голодомор був спланований "радянською владою"

Ізраїль готується визнати Голодомор актом геноциду проти українського народу і встановити 6 грудня офіційним днем ​​пам'яті його жертв.

Законопроект про це в середу, 7 лютого, вніс на розгляд Кнесету депутат з партії прем'єра Беньяміна Нетаньяху Акрам Хасон, передає NEWSru.co.il.

У пояснювальній записці до закону стверджується, що Голодомор був спланований "радянською владою, щоб нанести удар по українській нації і українській національній ідентичності".

В офісі Хасона додали, що ідея законопроекту виникла у нього після робочої поїздки в Україну в грудні 2017 року.

"Депутат Хасон відвідав музей Голодомору і залишився під глибоким враженням, і це спонукало його ініціювати цей закон", - розповіли в його прес-службі.

Ізраїльське видання уточнює, що вже 24 країни визнали Голодомор 1932-33 років в Україні актом геноциду радянської влади.

Нагадаємо, 29 листопада Сенат Австралії прийняв заяву про голодомор 1933 року. У документі підтверджується, що в результаті дій сталінського режиму в цей період від голоду померло близько 7 млн українців.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко пропонує ухвалити закон про відповідальності за невизнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу.