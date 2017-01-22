Ізраїль зводитиме нові будинки у Східному Єрусалимі
Про це заявив заступник мера Єрусамила Мейр Тургеман. Рішення було затверджене в неділю, 22 січня повідомляє Reuters.
"Єрусалимська мерія затвердила дозвіл на будівництво понад 560 будинків у міських поселеннях Пісгат-Зеєв, Рамат Шломо і Рамот, що знаходяться в Східному Єрусалимі", - повідомляє видання.
За словами заступника голови адміністрації міста, рішення було відкладено у зв'язку з позицією адміністрації екс-президента США Барака Обами.
"Ми вирішили почекати поки Дональд Трамп вступить на посаду, тому що він не має жодних проблем з будівництвом у Єрусалимі", - сказав Мейра Тургемана.
Він також зазначив, що ще близько 11 тисяч одиниць житла планується побудувати у майбутньому.
Нагадаємо, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.
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