Ізраїль зводитиме нові будинки у Східному Єрусалимі

11 тисяч одиниць житла планують побудувати в майбутньому

Ізраїль вирішив продовжити будівництво нових будинків у Східному Єрусалимі попри резолюцію ООН.

Про це заявив заступник мера Єрусамила Мейр Тургеман. Рішення було затверджене в неділю, 22 січня повідомляє Reuters.

"Єрусалимська мерія затвердила дозвіл на будівництво понад 560 будинків у міських поселеннях Пісгат-Зеєв, Рамат Шломо і Рамот, що знаходяться в Східному Єрусалимі", - повідомляє видання.

За словами заступника голови адміністрації міста, рішення було відкладено у зв'язку з позицією адміністрації екс-президента США Барака Обами.

"Ми вирішили почекати поки Дональд Трамп вступить на посаду, тому що він не має жодних проблем з будівництвом у Єрусалимі", - сказав Мейра Тургемана.

Він також зазначив, що ще близько 11 тисяч одиниць житла планується побудувати у майбутньому.

Нагадаємо, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.