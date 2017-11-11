Ізраїльські військові збили російський дрон, який шпигував за урядом Сирії

Військові перевіряють, чи пов'язаний цей випадок з Іраном або угрупованням "Хезболла"

Ізраїль заявив про збиття російського безпілотника під час шпигунства на сирійській уряд на спірній території Голанських висот, що контролює Ізраїль.

Про це заявив ізраїльський військовий речник, підполковник Джонатан Конрікус, пише Reuters.

"Він (безпілотник), очевидно, виготовлений у Росії та належить сирійському режиму", - заявив він.

Він зазначив, що це був розвідувальний безпілотник, а не атакувальний. Вони перевіряють, чи пов'язаний цей випадок з Іраном або угрупованням "Хезболла".

Reuters зазначає, що військові Ізраїлю не надали жодних доказів того, що дрон російський і шпигував на Сирію.

Нагадаємо, сьогодні в районі російської авіабази Хмеймім в Сирії підірвали конвой військовослужбовців РФ.