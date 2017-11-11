CУСПІЛЬСТВО НОВИНИІзраїль заявив про збиття російського безпілотника під час шпигунства на сирійській уряд на спірній території Голанських висот, що контролює Ізраїль.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ізраїльські військові збили російський дрон, який шпигував за урядом Сирії
Військові перевіряють, чи пов'язаний цей випадок з Іраном або угрупованням "Хезболла"
Фото: Ilyas Akengin / AFP / Getty Images
Про це заявив ізраїльський військовий речник, підполковник Джонатан Конрікус, пише Reuters.
"Він (безпілотник), очевидно, виготовлений у Росії та належить сирійському режиму", - заявив він.
Він зазначив, що це був розвідувальний безпілотник, а не атакувальний. Вони перевіряють, чи пов'язаний цей випадок з Іраном або угрупованням "Хезболла".
Reuters зазначає, що військові Ізраїлю не надали жодних доказів того, що дрон російський і шпигував на Сирію.
Нагадаємо, сьогодні в районі російської авіабази Хмеймім в Сирії підірвали конвой військовослужбовців РФ.
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11 11 2017 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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