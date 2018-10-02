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Ізраїльські волонтери підмінятимуть швидку допомогу в Україні, – Супрун

За словами в. о. міністра охорони здоров'я, вони хочуть взяти під опіку одну з областей і зробити там таку службу, яка є в Ізраїлі
Ізраїльська волонтерська організація United Hatzalah планує організувати в Україні службу безкоштовної екстреної допомоги.
Ізраїльські волонтери підмінятимуть швидку допомогу в Україні, – Супрун Фото: facebook.com/ulanasuprun

Про це повідомляє в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. Цього тижня вона зустрічалася з представниками United Hatzalah, що об’єднує близько 4000 медиків, парамедиків та лікарів. Їхня мета, як зазначає Супрун, за максимально короткий час дістатися до пацієнта, щоб надати йому першу допомогу.

"Кожен з них, отримавши інформацію про те, що швидка не може потрапити до пацієнта, виїжджають на скутерах, велосипедах, біжать самотужки, щоб до приїзду бригади екстренки допомогти потерпілим. Вони це роблять абсолютно безоплатно, 24 години на добу, 365 днів на рік", – розповідає в. о. міністра охорони здоров'я.

В Україні вони хочуть взяти під опіку одну з областей і зробити там таку службу, яка є в Ізраїлі.

"Волонтери United Hatzalah прагнуть допомогти українським громадам об’єднатися навколо допомоги одне одному. І також навчити місцевих мешканців, які не є медиками, надавати першу допомогу. МОЗ співпрацюватиме з United Hatzalah, щоб зорганізувати це. Долучатимемо також і місцеві громадські організації", – зазначила Супрун.

Нагадаємо, в січні Міністерство охорони здоров'я винесло на громадське обговорення проект постанови про внесення змін у типове положення про бригаду екстреної медичної допомоги (ЕМД).

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10 02 2018 20:00
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