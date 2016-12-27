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Міністр оборони Ізраїлю закликає євреїв покинути Францію

Політик привів до прикладу процес Дрейфуса
Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.
Міністр оборони Ізраїлю закликає євреїв покинути Францію Авігдор Ліберман. Фото: newsil.ru

Ізраїль побоюється, що саміт, запланований Францією на 15 січня, призведе до ще однієї резолюції ООН з акцентом на мирному процесі, повідомляє видання Haaretz.

"Це сучасна версія процесу Дрейфуса", - заявив Ліберман, посилаючись на на випадок 19-го століття з єврейським французьким офіцером Альфредом Дрейфусом, звинуваченим у державній зраді (цей процесс був підданий критиці, оскільки вважалося що звинувачення грунтується на антисемітських поглядах).

"Ймовірно, настав час сказати євреям у Франції: "Це не ваша країна, це не ваша земля, їдьте з Франції і приїжджайте в Ізраїль", - закликав міністр.

За його словами, ініціатива Франції це змова протии Ізраїлю, а відповіддю на цю змову міг би стати виїзд євреїв з Франції.

Нагадаємо, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.

Відзначимо, що цього року Ізраїль звинуватив Раду ООН з прав людини в антисемітизмі. Причиною стало рішення Ради створити перелік ізраїльських і міжнародних компаній, що діють на окупованій палестинській території.

Раніше, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху звинуватив генсека ООН Пан Гі Муна в заохоченні тероризму. У виступі на Радбезі ООН генсек засудив нещодавні напади на ізраїльтян з боку палестинських радикалів.

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27 12 2016 10:52
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