Міністр оборони Ізраїлю закликає євреїв покинути Францію

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман накинувся на Францію за спробу організувати міжнародний саміт щодо врегулювання ізраїльсько-палестинського конфлікту і закликав євреїв Франції перебиратись в Ізраїль.

Ізраїль побоюється, що саміт, запланований Францією на 15 січня, призведе до ще однієї резолюції ООН з акцентом на мирному процесі, повідомляє видання Haaretz.

"Це сучасна версія процесу Дрейфуса", - заявив Ліберман, посилаючись на на випадок 19-го століття з єврейським французьким офіцером Альфредом Дрейфусом, звинуваченим у державній зраді (цей процесс був підданий критиці, оскільки вважалося що звинувачення грунтується на антисемітських поглядах).

"Ймовірно, настав час сказати євреям у Франції: "Це не ваша країна, це не ваша земля, їдьте з Франції і приїжджайте в Ізраїль", - закликав міністр.

За його словами, ініціатива Франції це змова протии Ізраїлю, а відповіддю на цю змову міг би стати виїзд євреїв з Франції.

Нагадаємо, Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй ухвалила резолюцію, зажадавши від Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованих палестинських територіях.