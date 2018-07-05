Ізюмська міськрада продає на аукціоні пам'ятник Леніну

Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради в Харківській області виставило на аукціон демонтований у 2014 році пам'ятник Леніну.

Про це повідомляється на сайті публічних закупівель "ProZorro.Продажі".

"Колишній пам'ятник В. І. Леніну, що перебуває в демонтованому стані. Скульптура пустотіла, відлита з бронзи творчим об'єднанням "Художник" м. Київ. Висота скульптури в повний зріст - 3,75 м. Напис на пам'ятнику відсутній. Орієнтовна вага –1500 кг", – йдеться в повідомленні.

Стартова ціна лота – 522,5 тис. грн, розмір мінімального кроку – 5,225 тис. грн.

Аукціон призначено на 17 травня 2018 року. До 16 травня триває період уточнень і внесення цінових пропозицій.

Нагадаємо, в системі Prozorro на продаж виставили два пам'ятники Леніну з Маріуполя.

У Кривому Розі на місці поваленого пам'ятника Леніну відкрили новий монумент.