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Ізюмська міськрада продає на аукціоні пам'ятник Леніну

Стартова ціна – 522,5 тисяч гривень
Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради в Харківській області виставило на аукціон демонтований у 2014 році пам'ятник Леніну.
Ізюмська міськрада продає на аукціоні пам Фото: prozorro.sale

Про це повідомляється на сайті публічних закупівель "ProZorro.Продажі".

"Колишній пам'ятник В. І. Леніну, що перебуває в демонтованому стані. Скульптура пустотіла, відлита з бронзи творчим об'єднанням "Художник" м. Київ. Висота скульптури в повний зріст - 3,75 м. Напис на пам'ятнику відсутній. Орієнтовна вага –1500 кг", – йдеться в повідомленні.

Стартова ціна лота – 522,5 тис. грн, розмір мінімального кроку – 5,225 тис. грн.

Аукціон призначено на 17 травня 2018 року. До 16 травня триває період уточнень і внесення цінових пропозицій.

Нагадаємо, в системі Prozorro на продаж виставили два пам'ятники Леніну з Маріуполя.

У Кривому Розі на місці поваленого пам'ятника Леніну відкрили новий монумент.

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07 05 2018 22:59
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