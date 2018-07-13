Johnson & Johnson має виплатити жінкам $4,7 мільярда через тальк, що може викликати рак
Про це пише Esquire з посиланням на New York Times.
З 22 жінок, які подали позов, шестеро померли. Через проходження курсу хіміотерапії на засіданні також не змогла бути присутньою одна жінка.
Найбільшу компенсацію суд призначив 63-річній Еві Еччеверії – $417 млн. Вона використовувала тальк Johnson's Baby Powder для інтимної гігієни з 11 до 62 років і заявляла, що саме присипка викликала в неї рак яєчників. Коли Еччеверія померла, вердикт відмінили і почався новий судовий процес.
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У Johnson & Johnson стверджують, що їхня продукція не містить азбест, а побоювання з приводу того, що тальк може викликати рак, засновані на непереконливому дослідженні. Компанія має намір оскаржити рішення суду. При цьому аналогічні позови до Johnson & Johnson також подали понад 9 тис. осіб.
Нагадаємо, в Україні налічується понад мільйон хворих на онкологічні захворювання.
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