Johnson & Johnson має виплатити жінкам $4,7 мільярда через тальк, що може викликати рак

Суд присяжних Міссурі зобов'язав компанію Johnson & Johnson сплатити $4,7 мільярда за колективним позовом жінок, які стверджують, що в дитячій присипці Johnson & Johnson міститься азбест, який викликав у них рак яєчників.

Про це пише Esquire з посиланням на New York Times.

З 22 жінок, які подали позов, шестеро померли. Через проходження курсу хіміотерапії на засіданні також не змогла бути присутньою одна жінка.

Найбільшу компенсацію суд призначив 63-річній Еві Еччеверії – $417 млн. Вона використовувала тальк Johnson's Baby Powder для інтимної гігієни з 11 до 62 років і заявляла, що саме присипка викликала в неї рак яєчників. Коли Еччеверія померла, вердикт відмінили і почався новий судовий процес.

Читайте також: Проблема раку в Україні: фактори ризику та поради лікарів

У Johnson & Johnson стверджують, що їхня продукція не містить азбест, а побоювання з приводу того, що тальк може викликати рак, засновані на непереконливому дослідженні. Компанія має намір оскаржити рішення суду. При цьому аналогічні позови до Johnson & Johnson також подали понад 9 тис. осіб.

Нагадаємо, в Україні налічується понад мільйон хворих на онкологічні захворювання.