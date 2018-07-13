Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Johnson & Johnson має виплатити жінкам $4,7 мільярда через тальк, що може викликати рак

Суд постановив, що дитячий тальк Johnson & Johnson здатен викликати рак
Суд присяжних Міссурі зобов'язав компанію Johnson & Johnson сплатити $4,7 мільярда за колективним позовом жінок, які стверджують, що в дитячій присипці Johnson & Johnson міститься азбест, який викликав у них рак яєчників.
Johnson & Johnson має виплатити жінкам $4,7 мільярда через тальк, що може викликати рак Фото: gettyimages.com

Про це пише Esquire з посиланням на New York Times.

З 22 жінок, які подали позов, шестеро померли. Через проходження курсу хіміотерапії на засіданні також не змогла бути присутньою одна жінка.

Найбільшу компенсацію суд призначив 63-річній Еві Еччеверії – $417 млн. Вона використовувала тальк Johnson's Baby Powder для інтимної гігієни з 11 до 62 років і заявляла, що саме присипка викликала в неї рак яєчників. Коли Еччеверія померла, вердикт відмінили і почався новий судовий процес.

Читайте також:

У Johnson & Johnson стверджують, що їхня продукція не містить азбест, а побоювання з приводу того, що тальк може викликати рак, засновані на непереконливому дослідженні. Компанія має намір оскаржити рішення суду. При цьому аналогічні позови до Johnson & Johnson також подали понад 9 тис. осіб.

Нагадаємо, в Україні налічується понад мільйон хворих на онкологічні захворювання.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 07 2018 23:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.