Кабінет міністрів оголосив конкурс на держсекретаря Мінагрополітики
Документи будуть приймати до 18:00 2 березня, а сам конкурс відбудеться 14 березня о 10:00, - йдеться у відповідному розпорядженні на сайті Кабміну.
Посадовий оклад держсекретаря складе 13 тис. гривень.
Його основними обов'язками, зокрема, будуть: організація роботи апарату Мінагрополітики; підготовка пропозицій для виконання завдань і подання їх на розгляд; організація і контроль виконання Конституції і законів України, актів президента, Кабміну, наказів Мінагрополітики та доручень міністра аграрної політики, його першого заступника і заступників; підготовка планів роботи і звіт про їх виконання та інше.
Зазначають, що держсекретар також представляє Мінагрополітики як юридична особа в цивільно-правових відносинах.
Нагадаємо, конкурсна комісія вищого корпусу державної служби вже вибрала чотирьох державних секретарів.
Додамо, що державний секретар - нова посада в Україні. Вони з'являться при кожному міністерстві і, на відміну від міністрів, будуть державними службовцями. В їхні обов'язки входитиме управлінням апаратом міністерства, розробка механізмів з реалізації ініціатив міністра, забезпечення наступності та інституційної пам'яті.
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