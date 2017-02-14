Кабінет міністрів оголосив конкурс на держсекретаря Мінагрополітики

Кабмін знову оголосив конкурс на посаду державного секретаря Міністерства аграрної політики і продовольства.

Документи будуть приймати до 18:00 2 березня, а сам конкурс відбудеться 14 березня о 10:00, - йдеться у відповідному розпорядженні на сайті Кабміну.

Посадовий оклад держсекретаря складе 13 тис. гривень.

Його основними обов'язками, зокрема, будуть: організація роботи апарату Мінагрополітики; підготовка пропозицій для виконання завдань і подання їх на розгляд; організація і контроль виконання Конституції і законів України, актів президента, Кабміну, наказів Мінагрополітики та доручень міністра аграрної політики, його першого заступника і заступників; підготовка планів роботи і звіт про їх виконання та інше.

Зазначають, що держсекретар також представляє Мінагрополітики як юридична особа в цивільно-правових відносинах.

Нагадаємо, конкурсна комісія вищого корпусу державної служби вже вибрала чотирьох державних секретарів.

Додамо, що державний секретар - нова посада в Україні. Вони з'являться при кожному міністерстві і, на відміну від міністрів, будуть державними службовцями. В їхні обов'язки входитиме управлінням апаратом міністерства, розробка механізмів з реалізації ініціатив міністра, забезпечення наступності та інституційної пам'яті.