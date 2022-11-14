За останні півроку Україні вдалося збільшити вантажообіг цих портів з 30 тисяч тонн на місяць до 1,7 млн тонн.

Кабінет міністрів розширив акваторію морських портів на Дунаї.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

"Під час засідання уряд ухвалив рішення про розширення акваторії морських портів на Дунаї. Мова йде про порт в Ізмаїлі, Рені та порт Усть-Дунайськ", – сказав він.

За словами Шмигаля, за останні півроку Україні вдалося збільшити вантажообіг цих портів з 30 тисяч тонн на місяць до 1,7 млн тонн.

"Більш ніж у 50 разів. І це не межа. Ми бачимо, що в чергах на вхід до цих портів буває до сотні суден, а тому працюємо над розширенням їхньої пропускної здатності. Сьогоднішнє рішення уряду спрямоване саме на це. Крім того, воно дозволить підвищити безпеку судноплавства на Дунаї, зокрема контролю та підтримання оголошених глибин", – зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, завдяки відкриттю нових пунктів пропуску та розширенню акваторії дунайських портів Україна зможе наростити експорт та посилити економічну стабільність.

Раніше стало відомо, що Україна запускає роботу "Дунайського зернового шляху" для експорту своєї агропродукції.