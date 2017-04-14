Кабінет міністрів вирішив зберігати дані за технологією блокчейн
Документом передбачено залучення Bitfury до створення ефективної екосистеми для розвитку блокчейн в Україні, повідомляє агентство на сторінці у Facebook.
Про те, що Україна почне співпрацю з Bitfury, напередодні повідомило агентство Reuters.
Блокчейн - це структурована база даних, ланцюжок блоків транзакцій, які вперше виникли як основа функціонування цифрової валюти біткойн. Блокчейн став однією з ключових глобальних технологій у державному і приватному секторі, з огляду на його здатність постійно записувати і відстежувати активи або угоди в усіх галузях промисловості.
Reuters подає слова гендиректора Bitfury Валерія Вавилова про те, що це буде найбільша урядова угода з блокчейном, яку будь-коли укладали. Вона включає переведення всіх електронних даних уряду України на блокчейн-платформи.
Угода України з Bitfury почнеться з пілотного проекту впровадження блокчейну в такі галузі, як державні реєстри, громадські послуги, соціальне забезпечення, охорона здоров'я та енергетика, сказав Вавилов. Після успішного впровадження пілотних програм блокчейн пошириться на всі галузі.
"Наша мета зрозуміла й амбітна ─ ми хочемо зробити Україну одним з лідерів світового блокчейну", ─ зазначив гендиректор Bitfury.
Є й інші країни, які перейшли на блокчейн, але ці проекти менші за масштабами ─ за участю одного або двох секторів, таких як право власності на землю і володіння нерухомістю. Це, наприклад, Швеція, Естонія та Грузія.
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