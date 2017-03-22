Кабінет міністрів затвердив склад госпітальних округів в Києві та 11 областях
Затверджено склад госпітальних округів Тернопільської, Запорізької, Рівненської, Хмельницької, Полтавської, Херсонської, Житомирської, Чернігівської, Луганської, Київської, Дніпропетровської областей, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Госпітальний округ - це функціональне об'єднання лікарень та інших медичних закладів, розміщених на певній території, що повинно гарантувати вторинну (спеціалізовану) допомогу жителям цієї території.
До його складу повинна входити щонайменше одна багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня (обслуговує не менш ніж 120 тисяч осіб) або другого рівня (не менш ніж 200 тисяч осіб).
Межі і склад госпітальних округів визначають так, щоб швидка могла доставити пацієнта в багатопрофільну лікарню протягом 60 хвилин.
Як відомо, в листопаді 2016 року Кабінет міністрів України затвердив порядок створення госпітальних округів з метою реформування та впорядкування мережі медустанов.
У свою чергу, представники місцевої влади відзначали, що критерії створення госпітальних округів є недостатньо чіткими і можуть послужити можливістю для спекуляцій, а також висловили стурбованість, що створені госпітальні округи можуть не збігатися з майбутнім адміністративного устрою, певним після адміністративно-територіальної реформи.
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