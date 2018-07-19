Кабмін: Через закон про "євробляхи" бюджет щороку втрачатиме 2 мільярди
"Запропоноване зниження ставок акцизного податку на легкові транспортні засоби може призвести до зменшення надходжень до бюджету на 2 млрд гривень щороку", - йдеться у висновку Кабміну до проекту закону №8487, який є у розпорядженні "Економічної Правди".
"При цьому до законопроекту не подані пропозиції щодо фінансового забезпечення або покриття можливих втрат бюджету, що не узгоджується зі статтею 27 Бюджетного кодексу України", - наголошують у висновку.
Запровадження запропонованих ставок акцизного податку, зокрема на вживані легкові авто віком понад 10 років, може стати суттєвою перешкодою для нарощування обсягу виробництва вітчизняних легкових транспортних засобів, зазначають урядовці.
"Крім того, реалізація законодавчої ініціативи може призвести до збільшення обсягів ввезення в Україну та легалізації вже ввезених вживаних транспортних засобів, переважно тих, що були в користуванні близько 10 років", - повідомляється у висновку.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 8488, який передбачає підвищення відповідальності за порушення правил ввезення автівки до України.
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