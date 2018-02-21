НОВИНИКабінет Міністрів України вніс ще 6 спеціальностей до переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за рахунок державного бюджету.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін додав шість професій до списку загальнодержавних
Серед них зварник, машиніст дорожньо-будівельних машин, монтажник систем утеплення будівель
Фото: dyvosvit.net
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, пише "Інтерфакс-Україна".
"Я думаю, що роботодавці зможуть оцінити, що це одні з найбільш дефіцитних професій на ринку праці", - прокоментувала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Перелік поповнився професіями зварника, машиніста дорожньо-будівельних машин, монтажника систем утеплення будівель, слюсаря механоскладальних робіт, слюсаря-інструментальника і слюсаря-ремонтника.
Нагадаємо, наприкінці грудня Міністерство охорони здоров’я скасувало наказ, яким визначався перелік з 450 заборонених для жінок професій.
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