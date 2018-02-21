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Кабмін додав шість професій до списку загальнодержавних

Серед них зварник, машиніст дорожньо-будівельних машин, монтажник систем утеплення будівель
Кабінет Міністрів України вніс ще 6 спеціальностей до переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за рахунок державного бюджету.
Кабмін додав шість професій до списку загальнодержавних Фото: dyvosvit.net

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду, пише "Інтерфакс-Україна".

"Я думаю, що роботодавці зможуть оцінити, що це одні з найбільш дефіцитних професій на ринку праці", - прокоментувала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Перелік поповнився професіями зварника, машиніста дорожньо-будівельних машин, монтажника систем утеплення будівель, слюсаря механоскладальних робіт, слюсаря-інструментальника і слюсаря-ремонтника.

Нагадаємо, наприкінці грудня Міністерство охорони здоров’я скасувало наказ, яким визначався перелік з 450 заборонених для жінок професій.

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21 02 2018 13:59
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