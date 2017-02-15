Кабмін доручить головам ОДА розробити графіки зменшення споживання електроенергії в години пік
"До тих заходів, відповідно до протоколу засідання Антикризового енергетичного штабу, а також завтра ми дамо доручення головам ОДА разом з обленерго, з промисловими підприємствами розробити план-графік споживання для того, щоб зменшити споживання саме в пікові години навантаження. Згідно з протоколом засідання Антикризового енергетичного штабу вже найбільші промислові області, як Дніпропетровська, Київська, Полтавська, Сумська, Харківська та Чернігівська, вже провели.
Штаби з надзвичайних техногенних ситуацій для того, щоб ще раз переглянути плани-графіки, погодинні графіки навантаження і ще раз подивитися на генеруючі потужності, які є в цих областях. Це не стосується лише промислових регіонів, це стосується всіх областей, які сьогодні споживають електроенергію. Тому завтра будуть надані відповідні рекомендації, яким чином переглянути режими і яким чином забезпечити зменшення споживання саме в пікові години навантаження", - заявив віце-прем'єр Геннадій Зубко, інформує "112 Україна".
Нагадаємо, що сьогодні, 15 лютого, Кабінет міністрів на позачерговому засіданні в середу, 15 лютого, прийняв рішення ввести тимчасові надзвичайні заходи на ринку електроенергії.
У свою чергу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в разі продовження блокади поставок енергоресурсів з окупованого Донбасу існує загроза зупинки через 9 днів Авдіївського коксохімічного заводу, а також металургійних підприємств у Кривому Розі та Маріуполі.
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