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Кабмін доручив вивчити доцільність скасування жовтого сигналу світлофора

Відповідний проект акту, в разі необхідності, буде винесено на розгляд
Кабінет Міністрів вивчає доцільність скасування відміни жовтого сигналу світлофору в зв'язку з аварією в Кривому Розі.
Кабмін доручив вивчити доцільність скасування жовтого сигналу світлофора Фото: izhlife.ru

Зокрема, Кабмін доручив Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Державному агентству автомобільних доріг "Укравтодор", Національній поліції, Держслужбі з безпеки на транспорті ("Укртрансбезбезпека") розглянути питання про скасування жовтого сигналу світлофора і в разі необхідності внести на розгляд уряду відповідний проект акту, - повідомлялося на засіданні уряду в середу, інформує LB.ua.

Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли дев'ять осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці.

Пізніше стало повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.

 
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18 04 2018 13:25
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