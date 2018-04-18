Кабмін доручив вивчити доцільність скасування жовтого сигналу світлофора

Відповідний проект акту, в разі необхідності, буде винесено на розгляд

Кабінет Міністрів вивчає доцільність скасування відміни жовтого сигналу світлофору в зв'язку з аварією в Кривому Розі.

Зокрема, Кабмін доручив Міністерству внутрішніх справ, Міністерству інфраструктури, Державному агентству автомобільних доріг "Укравтодор", Національній поліції, Держслужбі з безпеки на транспорті ("Укртрансбезбезпека") розглянути питання про скасування жовтого сигналу світлофора і в разі необхідності внести на розгляд уряду відповідний проект акту, - повідомлялося на засіданні уряду в середу, інформує LB.ua.

Нагадаємо, в Кривому Розі внаслідок ДТП померли дев'ять осіб, більше десяти поранено. Сталося зіткнення автомобіля Mazda, маршрутки і автобуса підприємства "Арселор Міттал Кривий Ріг".

Усі загиблі перебували у маршрутці.

Пізніше стало повідомлялося, що водій автомобіля Mazda перед зіткненням дуже поспішав на вокзал, а маршрутку не встигли побачити через дерева.