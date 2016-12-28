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Кабмін дозволив Міноборони самостійно закуповувати продукти харчування

Це дасть змогу Міністерству оборони закуповувати продукти в межах бюджетних коштів
Кабінет міністрів передав Міністерству оборони право самостійно складати список продуктів харчування для військових.
Кабмін дозволив Міноборони самостійно закуповувати продукти харчування Степан Полторак. Фото:telegraf.com.ua

"Уряд схвалив Постанову щодо питань закупівель продуктів харчування Міністерством оборони. Тепер закупівлі продуктів харчування будуть проводитися згідно затвердженого оборонним відомством каталогу продуктів", - написав на своїй сторінці у Facebook міністр оборони Степан Полторак.  

За словами Полторака "це дасть змогу Міністерству оборони визначати потребу та закуповувати продукти харчування у межах бюджетних коштів".

"Каталог продуктів харчування призначений для формування добового меню з урахуванням таких критеріїв як енерговитрати осіб, які харчуються, та ціни на продукти харчування", - додав він.

Рішення Кабміну також на своїй сторінці у Facebook прокоментував радник президента України Юрій Бірюков, який відслідковує ситуацію із харчуванням в армії.

"Це фундаментальна реформа системи харчування військовослужбовців, перша інституційна реформа за 10 років", - написав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує повністю перейти на контрактну службу в армії до 2020 року.

Варто відзначити, що контрактну службу в армії проходять понад 109 тис. військовослужбовців сержантського й рядового складу, а також 47,5 тис. офіцерів.

Раніше Президент Петро Порошенко підписав указ, який дозволяє іноземцям проходити контрактну службу в ЗСУ.

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