Кабмін дозволив Міноборони самостійно закуповувати продукти харчування

Це дасть змогу Міністерству оборони закуповувати продукти в межах бюджетних коштів

Кабінет міністрів передав Міністерству оборони право самостійно складати список продуктів харчування для військових.

"Уряд схвалив Постанову щодо питань закупівель продуктів харчування Міністерством оборони. Тепер закупівлі продуктів харчування будуть проводитися згідно затвердженого оборонним відомством каталогу продуктів", - написав на своїй сторінці у Facebook міністр оборони Степан Полторак.

За словами Полторака "це дасть змогу Міністерству оборони визначати потребу та закуповувати продукти харчування у межах бюджетних коштів".

"Каталог продуктів харчування призначений для формування добового меню з урахуванням таких критеріїв як енерговитрати осіб, які харчуються, та ціни на продукти харчування", - додав він.

Рішення Кабміну також на своїй сторінці у Facebook прокоментував радник президента України Юрій Бірюков, який відслідковує ситуацію із харчуванням в армії.

"Це фундаментальна реформа системи харчування військовослужбовців, перша інституційна реформа за 10 років", - написав він.

Нагадаємо, Міністерство оборони України планує повністю перейти на контрактну службу в армії до 2020 року.

Варто відзначити, що контрактну службу в армії проходять понад 109 тис. військовослужбовців сержантського й рядового складу, а також 47,5 тис. офіцерів.

Раніше Президент Петро Порошенко підписав указ, який дозволяє іноземцям проходити контрактну службу в ЗСУ.