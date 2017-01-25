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Кабмін дозволив митниці залишати собі 10% надпланових доходів

Ще 50% підуть на будівництво і ремонт доріг
Кабінет Міністрів дозволив митниці направляти на власний розвиток до 10% коштів, отриманих від перевиконання плану надходжень.
Кабмін дозволив митниці залишати собі 10% надпланових доходів Фото: trassae95.com

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 25 січня, інформує "LB.ua".

"Пропонується до 10% перевиконання митних платежів направляти на забезпечення функціонування митних органів, а також ставиться завдання щомісяця звітувати про використання таких коштів", - сказав міністр фінансів Олександр Данилюк під час засідання уряду.

Це рішення дозволить залучити додаткові кошти на розвиток інфраструктури митниці, що сприятиме збільшенню надходжень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України дозволив підприємцям вносити корективи в митні декларації.

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25 01 2017 16:38
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