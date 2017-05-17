Кабмін дозволив українцям подорожувати в Туреччину за ID-картками

Уряд схвалив постанову, яка дозволить громадянам України і Туреччини здійснювати взаємні поїздки за ID-картками.

Текст відповідної постанови "Про затвердження Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки про внесення змін до угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки про умови взаємних поїздок громадян" було ухвалено за скороченою процедурою без оголошення, повідомляє "Укрінформ".

Як відомо, 14 березня, під час візиту прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана в Туреччину сторони підписали угоду про внесення змін до угоди про умови взаємних поїздок громадян, що дозволить громадянам їздити за ID-картками без закордонних паспортів.

Згідно з угодою, громадяни двох країн, які користуються ID-паспортами, можуть в'їжджати та виїжджати, а також прямувати транзитом і перебувати без віз на території Туреччини й України терміном до 90 днів упродовж 180 днів.

Відзначимо, що з 2012 року візовий режим між Україною і Туреччиною скасовано. Українці з моменту в'їзду до Туреччини можуть залишатися там кожного разу не більш ніж на 60 днів, при цьому протягом 180 днів вони можуть в'їжджати в країну і виїжджати з неї за умови, що загальний термін їх перебування не перевищить 90 днів.

Нагадаємо, що 11 травня Рада міністрів Європейського Союзу прийняла остаточне рішення про надання безвізового режиму для України. Він набуде чинності орієнтовно в червні.