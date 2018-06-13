Кабмін дозволив використовувати як касові апарати смартфони та планшети

Кабінет Міністрів вирішив запустити пілотний проект спрощеної системи використання реєстраторів розрахункових операцій (касових апаратів).

Рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

Як наголошено в пояснювальній записці до постанови, затвердження цього акта дозволить провести пілотний проект, під час якого буде вивчатися експлуатація новітніх РРО, можливість їх застосування, прийняття в промислову експлуатацію.

Це сприятиме використанню РРО серед суб'єктів господарювання, які обирають спрощену систему оподаткування.

Крім того, це дозволить здійснювати віддалений контроль за розрахунками і обігом товарів на підприємстві.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що цей пілотний проект буде запущено з вересня.

"За розрахунками, які звучали під час моєї останньої наради з підприємцями, бізнес заощадить до 2 млрд на оплатах, які просто йшли по кишенях... Це ж не бізнес - продавати касові апарати. Це була монополія, якою займалися, щоб усіх поставити на голку. Зараз наша система дає можливість повністю відмовлятися від касових апаратів, від щомісячних платежів. І все! Цей проект можна назвати звільненням від касоапаратного рабства підприємців", - заявив Гройсман.

Під час презентації в.о. міністра фінансів Оксана Маркарова повідомила, що реєстрацію нових касових апаратів буде скорочено з 5 до 1 дня, а також її проводитимуть на підставі лише заяви. За її словами, як РРО можуть бути використані мобільні телефони або планшети. Крім того, буде запущено державний реєстр виробників і постачальників РРО.

Пілотний проект необхідний для вивчення помилок і виправлення їх під час роботи за новими правилами.

Нагадаємо, Національний банк України спростив процес обміну валют в Україні. Відтепер для того щоб купити або продати валюту не обов'язково отримувати та підписувати квитанцію.