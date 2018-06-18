Кабмін і ВР мають негайно вирішити питання фінансування "UA:Перший", – Стець
Про це повідомив міністр інформаційної політики України Юрій Стець.
"Звісно, ситуація з відключенням через борги телеканалу UA:ПЕРШИЙ є неприпустимою. Тому Кабінет Міністрів України разом з Верховною Радою України мають вирішити питання про фінансування Національного суспільного телебачення України негайно. Свої пропозиції щодо погашення боргу НСТУ перед концерном РРТ Міністерство інформаційної політики України надасть на розгляд уряду у найближчі дні", – заявив Стець.
Нагадаємо, 18 червня телеканал "UA:Перший" повідомив, що Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (концерн РРТ) через борги призупинив аналогову трансляцію телеканалу в Києві, а також у Білопіллі, Вінниці, Дніпрі, Ізюмі, Ковелі, Одесі, Тернополі та Чернігові.
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