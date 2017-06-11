Уряд закупить килимів і ковроліну на 1,2 мільйона гривень
Очікувана вартість закупівлі ковроліну – 473,9 тисяч гривень і килимового покриття – 768,9 тисяч гривень, - йдеться в тендерній документації секретаріату, оприлюдненій в системі публічних закупівель ProZorro, інформує "Економічна правда".
Кінцевий термін подачі заявок - 19 листопада, початок аукціонів - 20 листопада.
Відповідно до тендерної документації, передбачено закупити килимове покриття (килимова доріжка, килими Quartz new AB 99) і ковролін (килимова плитка Base, клас зносостійкості 33) для розміщення на 1-м і 5-м поверхах будівлі уряду на вулиці Грушевського,12/2.
Нагадаємо, Державне управління справами оголосило тендер на закупівлю штор для Маріїнського палацу у столиці на 8 мільйонів гривень, а також диванів, крісел та стільців - ще на 8,8 мільйона.
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