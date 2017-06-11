Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Уряд закупить килимів і ковроліну на 1,2 мільйона гривень

Очікувана вартість закупівлі килимового покриття - 768 900 гривень
Управління адміністративних будівель господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів оголосило 2 тендери на закупівлю килимового покриття й ковроліну на загальну торбу 1,242 млн гривень.
Уряд закупить килимів і ковроліну на 1,2 мільйона гривень Фото: з вільних джерел

Очікувана вартість закупівлі ковроліну – 473,9 тисяч гривень і килимового покриття – 768,9 тисяч гривень, - йдеться в тендерній документації секретаріату, оприлюдненій в системі публічних закупівель ProZorro, інформує "Економічна правда".

Кінцевий термін подачі заявок - 19 листопада, початок аукціонів - 20 листопада.

Відповідно до тендерної документації, передбачено закупити килимове покриття (килимова доріжка, килими Quartz new AB 99) і ковролін (килимова плитка Base, клас зносостійкості 33) для розміщення на 1-м і 5-м поверхах будівлі уряду на вулиці Грушевського,12/2.

Нагадаємо, Державне управління справами оголосило тендер на закупівлю штор для Маріїнського палацу у столиці на 8 мільйонів гривень, а також диванів, крісел та стільців - ще на 8,8 мільйона.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

06 11 2017 10:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Микольська: З моменту призначення на посаду, я купую лише український одяг, взуття та аксесуари

Микольська: З моменту призначення на посаду, я купую лише український одяг, взуття та аксесуари

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.