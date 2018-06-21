Уряд ліквідував "чорну сотню" на митниці

Кабінет Міністрів України скасував свою постанову №371 від 8 червня 2016 року про створення міжвідомчої групи боротьби з контрабандою і корупцією на митниці, так званої "чорної сотні".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 20 червня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Створення підрозділу для контролю роботи митниці Гройсман анонсував у травні 2016 року. Цей орган прем'єр охрестив "чорною сотнею". Тодішній голова ДФС Роман Насіров уточнював, що йдеться про 20 мобільних груп із числа податківців, прикордонників і поліцейських, які повинні були працювати перш за все на західному кордоні, а також у Чернігівській і Житомирській областях.

Старт роботі "чорної сотні" було дано на початку червня 2016 року.

У червні 2018 року Кабмін вирішив перезапустити боротьбу з контрабандою на митниці.

20 червня уряд прийняв постанову, згідно з якою в рамках експерименту розширюються повноваження поліцейських з контролю над митниками.

"Поліцейські мають право цілодобово перебувати в зонах митного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та в інших місцях митної території України, в яких органи Державної фіскальної служби здійснюють митні формальності, з метою виявлення фактів порушення митних правил", - зазначено в документі.

Згідно з ним, поліцейські та службові особи Міністерства внутрішніх справ також отримали право доступу до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор-2006". Упродовж найближчого тижня ДФС повинна визначити порядок надання поліцейським і службовим особам МВС доступу до системи "Інспектор-2006".

Постановою термін експерименту встановлено до кінця поточного року.

Згідно з документом, Кабмін також зобов'язав МВС і ДФС подавати щомісячні звіти про перебіг експерименту, починаючи з 1 вересня цього року, а також пропозиції щодо законодавчих змін за результатами експерименту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України схвалив стратегію боротьби з контрабандою на засіданні уряду в середу, 20 червня.