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Кабмін може забрати в МВС реєстрацію авто та видачу водійських посвідчень

Розробником документу виступило Міністерство економічного розвитку
Кабінет міністрів України пропонує перенести держану реєстрацію та зняття з обліку транспортних номерів від сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ до Центрів надання адміністративних послуг, які створюються місцевими органами влади.
Кабмін може забрати в МВС реєстрацію авто та видачу водійських посвідчень Фото: ru.molbuk.ua

Відповідний проект постанови був винесений на розгляд урядового комітету під керівництвом першого віце-прем’єр-міністра, міністра економічного розвитку Степана Кубіва, інформують "Наші гроші".

Розробником документу виступило Міністерство економічного розвитку.

З протоколу узгодження позицій відомо, що МВС виступило проти урядового проекту постанови. В своїх зауваженнях міністерство вказало, що за законодавством реєстрація та облік транспорту віднесена виключно до компетенції МВС. Тому урядова постанова буде суперечить законодавству вищої юридичної сили.

Крім того, для реєстрації авто потрібна відповідна технічно-матеріальна база та спеціалісти, чого не мають адмінцентри.

У відповідь Мінекономрозвитку заявило, що проект постанови не передбачає наділення центрів повноваженнями по реєстрації авто, а лише переміщення туди за домовленостями міністерства та органів місцевого самоврядування відповідних сервісних центрів МВС. Такі спільні центри, за даними міністерства, вже діють у Дніпрі та Вінниці.

В Мінекономрозвитку також нагадали, що низкою розпоряджень Кабміну встановлено завдання організувати передачу повноваження з реєстрації транспортних засобів та видачі посвідчень водія до органів місцевого самоврядування.

Нагадаємо, що наступного тижня у сервісних центрах МВС відбудеться запровадження нових екзаменаційних білетів з правил дорожнього руху.

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15 06 2017 08:40
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