Кабмін направив 100 млн гривень на зарплати шахтарям
Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 22 серпня, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За даними Міненерговугілля, за перше півріччя 2018 року державні шахти видобули 2 млн 161,5 тис. тонн рядового вугілля, що на 6,7% менше плану і на 8,8% менше показника за січень-червень-2017. При цьому з 11 підконтрольних міністерству вугледобувних підприємств лише одне (шахта "Надія") отримало прибуток від випуску товарної продукції. В результаті від виробництва вугільної продукції сумарні збитки держшахт за півріччя становили 1 млрд 731,7 млн грн.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначав, що собівартість вугілля, що видобувається українськими державними шахтами, залишається істотно вищою його ціни продажу, що вимагає від держави щорічно 3 млрд грн дотацій. У цьому році для виплати зарплат шахтарям і погашення боргів з них з бюджету необхідно додатково виділити ще 1,5 млрд грн. У зв'язку з цим він висловив невдоволення роботою профільного міністерства.
Раніше в уряді заявили, що з 33 державних шахт, які перебувають поза зоною операції Об'єднаних сил, тільки 4 є прибутковими.
Нагадаємо, 18 серпня Президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін у закон "Про Державний бюджет України на 2018 рік", яким державним шахтам додатково виділяється 1,4 млрд грн дотацій для погашення заборгованості із заробітної плати гірникам.
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