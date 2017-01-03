Кабмін обмежив перелік товарів для ввезення та вивезення із зони АТО
Відповідне рішення було прийнято на засіданні 1 березня.
"Сьогодні ми розглянемо внесений Службою безпеки України порядок переміщення товарів і сподіваюся на те, що його приймемо. Наступна позиція - нам потрібно затвердити, це Міністерство з тимчасово окупованих територіях і Міністерство економіки, ось той мінімальний перелік необхідних компонентів і матеріалів", - сказав Гройсман в ході засідання Кабміну.
При цьому, міністр з тимчасово окупованих території Вадим Черниш зазначив, що треба забезпечити переміщення товарів між підприємствами.
"Порядок, який підготовлений всіма відомствами - забезпечить зараз переміщення між підприємствами, які забезпечують економічний ріст і які працюють в правовому полі, там навіть не може бути думки про те, що щось там може працювати в тіні, йдеться про мінімальний перелік галузей: гірничо-збагачувальну, генеруючу та металобудівну", - сказав він.
Також, Начальник штабу - заступник керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, Геннадій Кузнецов сказав, що ліки і їжа дозволяються для провезення тільки в гуманітарних вантажах.
"Затвердження проекту врегулює переміщення товарів в зоні АТО. Забороняється перевозити туди назад, за вийнятком харчових продуктів в гуманітарних вантажах та ліків у гуманітарних вантажах. Дозволяється: гірничо-металургійні товари, та об'єкти енергетики", - сказав він.
Втім, поки не зрозуміло, чи стосуються обмеження автомобільних перевезень.
Як повідомлялося, раніше у вівторок невідомі здійснили напад на блокпост учасників блокади ОРДЛО в Кривому Торці Донецької області. У штабі сказали, що то "тітушки".
Повідомлялося про двох травмованих під час нападу, але, за даними Нацполіції, постраждалі є з обох боків конфлікту.
Поліція також заявила, що затримала 37 нападників.
Блокувальники Донбасу кажуть, що за конфліктом у Кривому Торці стоїть поліція та МВС.
Згодом глава МВС Арсен Аваков опублікував відео нападу "тітушек" на учасників блокади в Кривому Торці Донецької області.
Нагадаємо, що вже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
Також штаб блокади ОРДЛО відмовляється вести переговори із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом і планує розширити географію блокади.
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