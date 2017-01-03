Кабмін обмежив перелік товарів для ввезення та вивезення із зони АТО

Поки не зрозуміло, чи стосуються обмеження автомобільних перевезень

Кабінет міністрів затвердив порядок ввезення та вивезення товарів з району проведення антитерористичної операції.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні 1 березня.

"Сьогодні ми розглянемо внесений Службою безпеки України порядок переміщення товарів і сподіваюся на те, що його приймемо. Наступна позиція - нам потрібно затвердити, це Міністерство з тимчасово окупованих територіях і Міністерство економіки, ось той мінімальний перелік необхідних компонентів і матеріалів", - сказав Гройсман в ході засідання Кабміну.

При цьому, міністр з тимчасово окупованих території Вадим Черниш зазначив, що треба забезпечити переміщення товарів між підприємствами.

"Порядок, який підготовлений всіма відомствами - забезпечить зараз переміщення між підприємствами, які забезпечують економічний ріст і які працюють в правовому полі, там навіть не може бути думки про те, що щось там може працювати в тіні, йдеться про мінімальний перелік галузей: гірничо-збагачувальну, генеруючу та металобудівну", - сказав він.

Також, Начальник штабу - заступник керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, Геннадій Кузнецов сказав, що ліки і їжа дозволяються для провезення тільки в гуманітарних вантажах.

"Затвердження проекту врегулює переміщення товарів в зоні АТО. Забороняється перевозити туди назад, за вийнятком харчових продуктів в гуманітарних вантажах та ліків у гуманітарних вантажах. Дозволяється: гірничо-металургійні товари, та об'єкти енергетики", - сказав він.

Втім, поки не зрозуміло, чи стосуються обмеження автомобільних перевезень.

Як повідомлялося, раніше у вівторок невідомі здійснили напад на блокпост учасників блокади ОРДЛО в Кривому Торці Донецької області. У штабі сказали, що то "тітушки".

Повідомлялося про двох травмованих під час нападу, але, за даними Нацполіції, постраждалі є з обох боків конфлікту.

Поліція також заявила, що затримала 37 нападників.

Блокувальники Донбасу кажуть, що за конфліктом у Кривому Торці стоїть поліція та МВС.

Згодом глава МВС Арсен Аваков опублікував відео нападу "тітушек" на учасників блокади в Кривому Торці Донецької області.