Кабмін опублікував документ про порядок переміщення товарів у зоні АТО
Відповідна постанова опублікована на сайті Кабміну, пише "Урядовий портал".
Згідно із затвердженим урядом порядком переміщення товарів, через лінію розмежування дозволяється перевозити у складі гуманітарного конвою продукти харчування і лікарські препарати, товари і продукцію металургійної, гірничозбагачувальної, вуглевидобувної галузей та об'єктів критичної інфраструктури.
Також порядок переміщення товарів стверджує створення гуманітарних майданчиків, на яких будуть формуватися вантажі для відправки гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію, а також гуманітарно-логістичних центрів, де буде здійснюватися дрібна і дрібнооптова торгівля продуктами харчування, засобами особистої гігієни, одягом, взуттям або побутовою хімією.
"За рішенням керівника антитерористичної операції в районі її проведення можуть встановлюватися додаткові обмеження", – зазначається в постанові.
Документ набуває чинності через 10 днів з моменту його опублікування, а пункти 9 і 31 Порядку переміщення товарів – через місяць.
Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 1 березня затвердив порядок ввезення товарів у зону АТО і вивезення з неї.
Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС.
Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.
Також штаб блокади ОРДЛО відмовляється вести переговори із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом і планує розширити географію блокади.
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