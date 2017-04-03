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Кабмін опублікував документ про порядок переміщення товарів у зоні АТО

Додаткові обмеження можуть встановлюватися за рішенням керівника АТО
Кабінет міністрів України опублікував постанову про "Затвердження порядку переміщення товарів у район чи з району проведення антитерористичної операції".
Кабмін опублікував документ про порядок переміщення товарів у зоні АТО Фото: Уніан

Відповідна постанова опублікована на сайті Кабміну, пише "Урядовий портал".

Згідно із затвердженим урядом порядком переміщення товарів, через лінію розмежування дозволяється перевозити у складі гуманітарного конвою продукти харчування і лікарські препарати, товари і продукцію металургійної, гірничозбагачувальної, вуглевидобувної галузей та об'єктів критичної інфраструктури.

Також порядок переміщення товарів стверджує створення гуманітарних майданчиків, на яких будуть формуватися вантажі для відправки гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію, а також гуманітарно-логістичних центрів, де буде здійснюватися дрібна і дрібнооптова торгівля продуктами харчування, засобами особистої гігієни, одягом, взуттям або побутовою хімією.

"За рішенням керівника антитерористичної операції в районі її проведення можуть встановлюватися додаткові обмеження", – зазначається в постанові.

Документ набуває чинності через 10 днів з моменту його опублікування, а пункти 9 і 31 Порядку переміщення товарів – через місяць.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 1 березня затвердив порядок ввезення товарів у зону АТО і вивезення з неї.

Уже черговий тиждень на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. 

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

Також штаб блокади ОРДЛО відмовляється вести переговори із прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом і планує розширити географію блокади.

 

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04 03 2017 19:10
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