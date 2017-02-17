Кабмін перевірить тарифи на комунпослуги за дорученням РНБО

Кабінет Міністрів разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має вчити обгрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги.

Про це йдеться в рішенні Ради національної безпеки і оборони від 16 лютого 2017 року "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури", затвердженому указом Президента №37/2017.

"Разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, невідкладно вивчити об'єктивність, економічну та соціальну обгрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги", - йдеться у дорученні.

Зокрема, уряд має опрацювати "можливі заходи щодо вдосконалення механізмів державного регулювання діяльності у цій сфері природних монополій та управління суб'єктами господарювання, корпоративні права яких належать державі, а також поінформувати населення про результати цієї роботи".

Крім того, Кабміну доручено розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків і реконструкції існуючих енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив звільненням всім чиновникам, які заявили про можливе підвищення ціни газу для населення на 40%.