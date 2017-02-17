Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Кабмін перевірить тарифи на комунпослуги за дорученням РНБО

Зокрема уряду доручено розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків
Кабінет Міністрів разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), має вчити обгрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги.
Кабмін перевірить тарифи на комунпослуги за дорученням РНБО Фото: rian.com.ua

Про це йдеться в рішенні Ради національної безпеки і оборони від 16 лютого 2017 року "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури", затвердженому указом Президента №37/2017.

"Разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, невідкладно вивчити об'єктивність, економічну та соціальну обгрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги", - йдеться у дорученні.

Зокрема, уряд має опрацювати "можливі заходи щодо вдосконалення механізмів державного регулювання діяльності у цій сфері природних монополій та управління суб'єктами господарювання, корпоративні права яких належать державі, а також поінформувати населення про результати цієї роботи".

Крім того, Кабміну доручено розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків і реконструкції існуючих енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив звільненням всім чиновникам, які заявили про можливе підвищення ціни газу для населення на 40%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 02 2017 12:53
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

Блокада ОРДЛО: Коломойський та Садовий проти Порошенка та Ахметова

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat