Кабмін перевірить тарифи на комунпослуги за дорученням РНБО
Про це йдеться в рішенні Ради національної безпеки і оборони від 16 лютого 2017 року "Про невідкладні заходи з нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури", затвердженому указом Президента №37/2017.
"Разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, невідкладно вивчити об'єктивність, економічну та соціальну обгрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги", - йдеться у дорученні.
Зокрема, уряд має опрацювати "можливі заходи щодо вдосконалення механізмів державного регулювання діяльності у цій сфері природних монополій та управління суб'єктами господарювання, корпоративні права яких належать державі, а також поінформувати населення про результати цієї роботи".
Крім того, Кабміну доручено розробити та забезпечити реалізацію програми побудови нових енергоблоків і реконструкції існуючих енергоблоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, на яких використовується вугілля антрацитової групи, для забезпечення застосування ними вугілля газової групи вітчизняного видобутку.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман пригрозив звільненням всім чиновникам, які заявили про можливе підвищення ціни газу для населення на 40%.
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