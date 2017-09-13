Кабмін підняв ціни на залізничні вантажоперевезення в Україні

Кабінет міністрів України під час засідання у середу, 13 вересня, затвердив підвищення тарифів на залізничні вантажоперевезення на 22,5% з 1 жовтня 2017 року, а також затвердив фінансовий план "Укрзалізниці" на 2017 рік.

Так, згідно з доповіддю Степана Кубіва, у документі передбачають одержання доходів у сумі 80,575 млрд гривень, у тому числі від перевезень - 76,095 млрд гривень. Чистий прибуток має становити 62,888 млн гривень, EBITDA - 18,301 млрд гривень, - інформує "112.ua".

У державний бюджет та цільові фонди планується направити 17,035 млрд гривень. Крім цього, у 2017 році очікується індексація тарифів на вантажоперевезення в межах України на 22,5% з 1 жовтня, а також зростання обсягів перевезень на 2,7% порівняно з 2016 роком.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що незадоволений темпами корпоратизації ПАТ "Укрзалізниця" за останній рік.