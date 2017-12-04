Кабмін підтримав скасування всіх нормативно-правових актів часів Радянського Союзу

Кабінет міністрів Україні підтримав розроблений Міністерством юстиції України законопроект, який скасовує дію всіх нормативно-правових актів часів Радянського Союзу.

Відповідну інформацію повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

"Уряд підтримав розроблений Мін'юстом законопроект, який скасовує дію всіх нормативно-правових актів часів Радянського союзу. Впевнений, за дуже стислий термін ми остаточно позбавимося рудиментів радянського законодавства і здобудемо оновлену правову систему, яка працюватиме для громадян", - написав Петренко.

Він вважає, що таким чином зроблений "впевнений крок до незалежної сучасного української правової системи".

Нагадаємо, що в цьому році співробітники КО "Київзеленбуд" в столиці не будуть білити вапном стовбури дерев і бордюри.