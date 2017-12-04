НОВИНИКабінет міністрів Україні підтримав розроблений Міністерством юстиції України законопроект, який скасовує дію всіх нормативно-правових актів часів Радянського Союзу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін підтримав скасування всіх нормативно-правових актів часів Радянського Союзу
Тепер відповідне рішення повинна підтримати Верховна Рада
Павло Петренко.Фото: rian.com.ua
Відповідну інформацію повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.
"Уряд підтримав розроблений Мін'юстом законопроект, який скасовує дію всіх нормативно-правових актів часів Радянського союзу. Впевнений, за дуже стислий термін ми остаточно позбавимося рудиментів радянського законодавства і здобудемо оновлену правову систему, яка працюватиме для громадян", - написав Петренко.
Він вважає, що таким чином зроблений "впевнений крок до незалежної сучасного української правової системи".
Нагадаємо, що в цьому році співробітники КО "Київзеленбуд" в столиці не будуть білити вапном стовбури дерев і бордюри.
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