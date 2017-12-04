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Кабмін підтримав скасування всіх нормативно-правових актів часів Радянського Союзу

Тепер відповідне рішення повинна підтримати Верховна Рада
Кабінет міністрів Україні підтримав розроблений Міністерством юстиції України законопроект, який скасовує дію всіх нормативно-правових актів часів Радянського Союзу.
Кабмін підтримав скасування всіх нормативно-правових актів часів Радянського Союзу Павло Петренко.Фото: rian.com.ua

Відповідну інформацію повідомив міністр юстиції України Павло Петренко на своїй сторінці у Facebook.

"Уряд підтримав розроблений Мін'юстом законопроект, який скасовує дію всіх нормативно-правових актів часів Радянського союзу. Впевнений, за дуже стислий термін ми остаточно позбавимося рудиментів радянського законодавства і здобудемо оновлену правову систему, яка працюватиме для громадян", -  написав Петренко.

Він вважає, що таким чином зроблений "впевнений крок до незалежної сучасного української правової системи".

Нагадаємо, що в цьому році співробітники КО "Київзеленбуд" в столиці не будуть білити вапном стовбури дерев і бордюри.

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12 04 2017 15:58
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