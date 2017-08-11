Уряд підвищив стипендії на 18%

"Усі стипендії в країні - і соціальні, і академічні - будуть підвищені"

Кабінет Міністрів вирішив підвищити стипендії студентам ВНЗ на 18% із листопада.

"Повідомляю, що з 1 листопада всі стипендії в країні - і соціальні, і академічні - будуть підвищені. Підвищення буде в обсязі 18%", - зазаначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, інформує LB.ua.

Він також подякував міністерствам економіки, фінансів і освіти за те, що вдалося знайти консенсус у цьому складному питанні.

Раніше, Кабінет міністрів України не підтримує ініціативу Міністерства фінансів щодо зниження кількості одержувачів академічних стипендій до 25% в 2018 році.