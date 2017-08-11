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Уряд підвищив стипендії на 18%

"Усі стипендії в країні - і соціальні, і академічні - будуть підвищені"
Кабінет Міністрів вирішив підвищити стипендії студентам ВНЗ на 18% із листопада.
Уряд підвищив стипендії на 18% Фото: lb.ua

"Повідомляю, що з 1 листопада всі стипендії в країні - і соціальні, і академічні - будуть підвищені. Підвищення буде в обсязі 18%", - зазаначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, інформує LB.ua.

Він також подякував міністерствам економіки, фінансів і освіти за те, що вдалося знайти консенсус у цьому складному питанні.

Раніше, Кабінет міністрів України не підтримує ініціативу Міністерства фінансів щодо зниження кількості одержувачів академічних стипендій до 25% в 2018 році.

Нагадаємо, що Міністерство фінансів України виступає за скорочення в 2018 році кількості студентів вищих навчальних закладів, що отримують академічні стипендії, до 25%.

Варто відзначити, що до 2017 року стипендії отримували 70% студентів, які навчалися за державний рахунок.

 

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08 11 2017 13:15
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