Уряд підвищив стипендії на 18%
"Повідомляю, що з 1 листопада всі стипендії в країні - і соціальні, і академічні - будуть підвищені. Підвищення буде в обсязі 18%", - зазаначив прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час засідання уряду, інформує LB.ua.
Він також подякував міністерствам економіки, фінансів і освіти за те, що вдалося знайти консенсус у цьому складному питанні.
Раніше, Кабінет міністрів України не підтримує ініціативу Міністерства фінансів щодо зниження кількості одержувачів академічних стипендій до 25% в 2018 році.
Нагадаємо, що Міністерство фінансів України виступає за скорочення в 2018 році кількості студентів вищих навчальних закладів, що отримують академічні стипендії, до 25%.
Варто відзначити, що до 2017 року стипендії отримували 70% студентів, які навчалися за державний рахунок.
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